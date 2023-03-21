Emniyetten yapılacak açıklamada; Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü 06-20 Mart 2023 tarihleri arasında, 7 adet Sentetik Ecza Hap, 149.6 Gram Bonzai maddesi, 4 adet Extacy maddesi, 0.70 gram Hint Keneviri tohumu, 148.59 Gram Metamfetamin maddesi, 16 Adet Zehir madde kullanım ve paketleme aparatları, 130.75 gram Esrar maddesi ele geçirildi. 42 Şüpheli şahıs yakalandı, 1 kişi tutuklandı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur şehri Yozgat’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur.” ifadelerine yer verildi. »Alpaslan Demir