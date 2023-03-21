Emniyetten yapılacak açıklamada; Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü 06-20 Mart 2023 tarihleri arasında, 7 adet Sentetik Ecza Hap, 149.6 Gram Bonzai maddesi, 4 adet Extacy maddesi, 0.70 gram Hint Keneviri tohumu, 148.59 Gram Metamfetamin maddesi, 16 Adet Zehir madde kullanım ve paketleme aparatları, 130.75 gram Esrar maddesi ele geçirildi. 42 Şüpheli şahıs yakalandı, 1 kişi tutuklandı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak zehir ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Huzur şehri Yozgat’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygıyla sunulur.” ifadelerine yer verildi. »Alpaslan Demir
21 Mart 2023 Salı 02:00