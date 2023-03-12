Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19

Adli tıp personeline teşekkür

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adli tıp hizmetlerini bölgede yürüten Adli Tıp Kurumu Hatay Grup Başkanlığı’nı ziyaret etti.

12 Mart 2023 Pazar 02:17
Adli tıp personeline teşekkür

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adli tıp hizmetlerini bölgede yürüten Adli Tıp Kurumu Hatay Grup Başkanlığı’nı ziyaret etti. 81 ilden gelen gönüllü adli tıp uzmanı, biyolog, otopsi teknikeri ve diğer personelle bir araya gelen Bakan Bozdağ, çalışmaları inceledi.
“ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Gönüllülük esasıyla bölgede özveriyle görev yapan personele teşekkür eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Bozdağ, “Sadece Hatay’da olanlara değil Türkiye’nin diğer illerinden gelen arkadaşlara da geçmiş olsun diliyorum. Pek çok insanımızı kaybettik. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Adli tıp uzmanlarımız, teknikerlerimiz, diğer çalışanlarımız bu süreçte çok önemli görevler ifa ettiler. Bir yandan muayeneler, bir yandan kimliklendirmeler, delillendirmeler konusunda gerçekten önemli görevler ifa ettiniz. Hepinize buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem deprem yaşayıp, burada çalışmayı sürdüren hem de gönüllü olarak buralarda görev yapan her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” diye konuştu. »İHA
 

Anahtar Kelimeler:
Adli Tıp Personeline Teşekkür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Komando Marşı’ ile uğurlandılar
‘Komando Marşı’ ile uğurlandılar
Meslek seçiminde iŞKUR
Meslek seçiminde iŞKUR
İbadete açıldı
İbadete açıldı
Kiralık konut sıkıntısı başladı
Kiralık konut sıkıntısı başladı
“Aileleri unutmayacağız”
“Aileleri unutmayacağız”
4 milyon lira yardım
4 milyon lira yardım
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim