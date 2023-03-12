Adli tıp personeline teşekkür

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adli tıp hizmetlerini bölgede yürüten Adli Tıp Kurumu Hatay Grup Başkanlığı’nı ziyaret etti. 81 ilden gelen gönüllü adli tıp uzmanı, biyolog, otopsi teknikeri ve diğer personelle bir araya gelen Bakan Bozdağ, çalışmaları inceledi.

“ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gönüllülük esasıyla bölgede özveriyle görev yapan personele teşekkür eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Bozdağ, “Sadece Hatay’da olanlara değil Türkiye’nin diğer illerinden gelen arkadaşlara da geçmiş olsun diliyorum. Pek çok insanımızı kaybettik. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Adli tıp uzmanlarımız, teknikerlerimiz, diğer çalışanlarımız bu süreçte çok önemli görevler ifa ettiler. Bir yandan muayeneler, bir yandan kimliklendirmeler, delillendirmeler konusunda gerçekten önemli görevler ifa ettiniz. Hepinize buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem deprem yaşayıp, burada çalışmayı sürdüren hem de gönüllü olarak buralarda görev yapan her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun” diye konuştu. »İHA

