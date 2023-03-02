‘Adli süreçler işletilmektedir’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantıya katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Bozdağ'ın toplantının ardından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Başarılı bir koordinasyonla vatandaşlarımızın enkazdan sağ çıkarılması, vefat edenlerin ailelerine ulaştırılması, enkazların kaldırılması, acil yıkılacak binaların yıkılması ve kimliklendirme, delillendirme çalışmaları başta olmak üzere hem hukuki hem de diğer açılardan pek çok konunun yönetildiğini ve sonlandırıldığını gördük. O yüzden hem Valimize hem de onunla beraber bu koordinasyonda görev yapan Belediye Başkanımıza ve diğer arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şanlıurfa ve diğer illerimizde vefat eden her bir vatandaşımıza tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şanlıurfa'da da diğer illerde olduğu gibi adalet hizmetlerinin aksamadan yürüdüğünü de burada bizzat yerinde görmüş olduk. Burada da vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminde ve adalet hizmetlerinin sürdürülmesinde herhangi bir sorunu bulunmamaktadır. Bununla ilgili de ayrıca adliyeyi de ziyaret edip oradaki çalışmalar hakkında da bir bilgi de alacağım. Ama Başsavcımızdan, Valimizden aldığımız bilgiler de adalet hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını ifade etmek isterim.

ADLİ SÜREÇLER İŞLETİLMEKTEDİR

Kira artışlarıyla ilgili sorun Şanlıurfa'mızda da var, başka illerde de var. Sadece afet bölgelerinde değil afet yaşamamış illerde de afet bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın oralara gidenlerin olması nedeniyle oralarda da kira artışlarında bir yükselmeyi hep beraber görüyoruz. Hep ifade ettik. Yine de buradan bir de ben ifade etmek isterim. Bunlarla ilgili vatandaşlarımızın şikayeti halinde pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir. Hukuk içinde bunlarla ilgili yapılması gereken her ne varsa Cumhuriyet başsavcılıklarımızın yaptığını bundan sonra da yapacağını ifade etmek isterim.

MÜTEAHHİTLERE DÖNÜK BİR SORUŞTURMA YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Deprem felaketi nedeniyle ceza soruşturmasına konu olanlar sadece müteahhitler değildir. Ama kamuoyunda sanki sadece müteahhitler üzerinden yürüyen, yürütülen bir soruşturma varmış gibi değerlendirme yapılıyor. Bu yanlıştır. İşin doğrusu şudur, bir inşaatın tamamlan bir binanın temelinden bitimine kadar geçen süreç içerisinde katkısı olan herkes bu soruşturmaya dahil. Yani diyelim ki ruhsat izni veren kullanma izni veren, denetim yapan, fenni mesul, demirci, ustası, elektrikçisi, hasılı kim varsa kolon değiştirdi, birtakım tadilat yaptı imara aykırı. Bunlar da dahil olmak üzere yapı sahipleri başka kim varsa bunların hepsi soruşturulacak ve bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Ama bunların hepsi zaman alacaktır. O yüzden soruşturmaların sonunda bilirkişi raporlarına göre kimlerin ne kadar kusurlu olduğu ya da kusuru bulunduğu tespit edilerek bunlarla ilgili işlemler yürüyecektir. Yoksa sadece müteahhitlere dönük bir soruşturma yapılması söz konusu değil." »Haber Merkezi