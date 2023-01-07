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Adli sicil kayıtları silindi

Adalet Bakanlığı’nın dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatmış olduğu adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet’ten alınması uygulaması yoğun ilgi gördü.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Adli sicil kayıtları silindi

Adalet Bakanı hemşehrimiz Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan, bugüne kadar  350 bin 952 başvuru yapılan uygulamada 320 bin 775 kişinin adli sicil kayıtları silindi
Yeni uygulama sayesinde başvurular kısa sürede elektronik ortamda gerçekleştirilirken, vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı.
Adalet Bakanlığı’nın Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden yabancı dilde alınabilen adli sicil belgesi sayısı da 28’e yükseldi.
350 BİN 952 BAŞVURU YAPILDI
Adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet’ten alınması uygulaması kapsamında e-Devlet üzerinden yapılan toplam başvuru 350 bin 952 oldu. Neticelendirilen başvuru sayısı ise 320 bin 775 olarak gerçekleşti.
Yasal şartları oluştuğu belirlenen 410 bin 877 adli sicil ve arşiv kaydı ilgililerin talebi üzerine silinirken, talep olmaksızın toplu silme ile re ’sen silinen kayıt sayısı ise 1 milyon 473 bin 84 oldu. Böylelikle adli sicil arşiv kaydı silme sayısı toplamda 1 milyon 883 bin 961'e ulaştı.
2022 yılında adli sicil sorgulama sayısı ise,  80 milyon 299 bin 169’a yükseldi.
ANKARA’YA GELME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Yeni uygulama vatandaşların farklı illerden Ankara'ya gelerek talepte bulunma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. e-Devlet'ten yapılan başvurular, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yeni hizmete alınan Adli Sicil Bilgi Sistemi üzerinden, talepleri inceleyecek görevli hakimlere gönderiliyor. Başvurular ilk incelemesinin ardından komisyondaki hakimlerce görüşülerek karara bağlanıyor.
28 YABANCI DİLDE ADLİ SİCİL BELGESİ ALINABİLİYOR
Adalet Bakanlığı’nın geliştirdiği Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurtdışı temsilciliklerimizden ve e-Devlet üzerinden İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca, Arnavutça ve Arapça dillerinden olmak üzere toplam 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmekte iken 2022 yılında Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dilleri olmak üzere toplam 9 yabancı dilde daha adli sicil belgesi verilmesi hizmetinin başlamasıyla bu rakam 28’e yükseldi.
EN ÇOK TALEP GÖREN DİL İNGİLİZCE OLDU
E-Devlet üzerinden yabancı dilde adli sicil belgesi almak için en çok sorgulanan dil 308 bin 156 ile İngilizce, ikinci dil, 73 bin 224 ile Almanca, üçüncü dil 28 bin 852 ile Arapça oldu. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 16:53
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