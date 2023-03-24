Aday adayları tanıtıldı

Parti binasında düzenlenen toplantıya İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın yanı sora çok sayıda partililer katıldı.

Toplantı öncesi bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, “ Ramazan ayının ilimize ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gönül isterdi ki bu toplantıları daha büyük salonlarda daha büyük meydanlarda yapalım ama genel merkezimizin aldığı karar doğrultusunda Türkiye’nin bir tarafı bu acılı süreçte çok fazla abartmadan toplantılarımızı yapacağız. Ramazan ayı dolayısıyla milletvekili aday adayı kardeşlerimiz ayrı ayrı aday tanıtımı olmasın hep birlikte yapalım dediler. 22 Mart 2023 tarihi itibariyle milletvekilliği aday adaylık başvuru süreci tamamlandı. Toplantımızın amacı milletvekilliği aday adayı arkadaşlarımızı sizlerde tanıştırmak. Bu çıktığımız yolda Allah mahcup etmesin Allah bizleri utandırmasın. Ülkemizin içinde bulunduğu durum bizlere ben diyecek durumda değiliz hep birlikte bir seferberlik anlayışı içerisinde bu ülkenin makûs tarihini hep birlikte yeneceğiz. Bu süreç artık bir parti meselesi olmaktan çıktı. Sayın genel başkanımızın uzun zamandır adeta ilmek ilmek işlediği millet ittifakı, 6’lı masa büyük bir mesafe almış Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak da sayın genel başkanımız aday gösterilmiştir. Ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreci iki aşamada kısaca değerlendirmek istiyorum. Birinci olarak aday adayı olan arkadaşlarımızın elbette hepsi birbirinden kıymetli hepsi bizim evladımız, kardeşimiz hepsi bu işi layıkıyla yapacak durumdalar. Örgüt olarak onlardan istediğim takdir genel merkezindir genel merkezimiz kimi hangi sırada gösterirse hepimiz ama lakin demeden o arkadaşımızın yanında olacağız. Seferberlik anlayışı içerisinden çalışacağız. Kim hangi sırada olursa olsun. Birinci sırada olan arkadaşımız gibi çalışmak mecburiyetindeyiz. Bizler geçmiş dönemlerde 2018 seçimlerinde 4 aday arkadaşımız vardı sağ olsunlar diğer aday arkadaşlarımız süreç içerisinde sonuna kadar çalıştı destek oldular ve hep birlikte başardık. Hani sırada olursa olsun birinci sırada ki gibi çalışma yapmanız lazım. Birbirimize destek vermezsek bizler geçmiş zamanlarda bu tür sıkıntıları yaşadık bu örgütün karşısına çıkamazsınız. Ben sıramı beğenmedim yâda konmadım derseniz hem kendinize hem partimize hem bu aileye ihanet etmiş olursunuz bu noktaya düşmeden herkes kol kola girip safları sıklaştırıp çalışacağız. İkinci önerim birinci sıradan aday olacak ikinci sıradan aday olacak veya inşallah seçilecek arkadaşlarımız olacak. Seçildikten sonra seçilen arkadaşımız partiyi, örgütü partiliyi unutmayacak. Kimse kendisini partinin üzerinde görmeyecek. Partinin üzerinde gören kendisinde keramet bilen bir sürü arkadaşlarımız oldu. Genel başkanlık yarışına katılanlar oldu ama hepsinin yeri sizler daha iyi biliyorsunuz. Bundan sonra ki süreçte belki ittifak olacak bizler düşüncelerimiz olacak önerilerimizi söyleyeceğiz ama son söz genel merkezimizde olacak. Genel merkezimizin vereceği karara da hepimiz saygı göstereceğiz.” diye konuştu.

28. Dönem Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunan, Ali Keven, Şahin Bozdemir, Dilaver Özcan, Mustafa Yalçın, Ömer Faruk Hokkaömeroğlu, Nadir Önal, Yurtseven Gürbüz konuşma yaptılar. »Alpaslan Demir