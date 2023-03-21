Aday adayları açıklanıyor

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kanadında milletvekili aday adaylığı başvuruları çalışmaları tam gaz sürüyor.

AK Parti de düzenlenen programla adaylığı açıklanan bir diğer isim Mehtap Bekdemir olurken MHP’de ise Emre Tatlı Yozgat Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

“49’A YAKIN ADAY ADAYLARI MÜRACAAT ETTİ”

Parti binasında düzenlenen programda bir açıklama yapan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, “Ülkemiz deprem felaketi nedeniyle büyük bir kriz içerisinde. Bilindiği üzere 11 il yaklaşık 14 milyon nüfusa sahip bir felaketin eşiğindeyiz. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Cenabı Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu büyük felaketin üstesinden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceğini biliyoruz. Çünkü toplumumuzda tüm kanatları o yönde. 14 Mayısta asrın seçimi diyoruz. Sadece Türkiye’de değil tüm Dünya’nın merak ettiği Türkiye seçimini inşallah 14 Mayısta gerçekleştireceğiz. İlimizde de şuana kadar gelinen rakam 49’a yakın aday adaylarımız müracaat etti. Bunların en az yüzde 20’side kadın adaylarımız. Mehtap hanımın bu çıktığı yolda Allah’tan hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bayan eli değmesi lazım Cenabı Allah Türkiye’nin en az nüfusunun yüzde 50’si bayan olduğuna göre adaylarımızın da yüzde 50’sini inşallah görürüz. Yozgat’ımıza bakıldığı zaman hükümetimizin o kadar güzel hizmetleri yaptığını görüyoruz ki bunları saymakla bitiremeyiz. Alınan hizmetlere bakıldığında hızlı treni ile havaalanı ile yapılan üniversitesi ile Yozgat ayrı bir çağ atladı. Bu aşamada adalet eğitim merkezi, diyanet eğitim merkezi, adli tıp gibi kurumları Türkiye’nin pek çok yerinde yokken Yozgat’ımızda gerçekleştirildi. Bu seçimde Cumhurbaşkanımız TL’den 6 sıfır attı. Bu seçimde inşallah 6’lı masayı atacaktır.” diye konuştu.

“GÜZEL BİR SONUÇ ALACAĞIZ”

Aday adaylığı müracaatını yapan Mehtap Bekdemir ise yaptığı açıklamada; “Ülkemiz çok büyük imtihanlar vermekte. Önce asrın felaketi olarak nitelendirilen ve art arda gelen depremler ve daha sonra sel felaketleri ile büyük bir yıkım yaşadık. Bizler millet olarak böyle zor bir durumlarda birbirimize kenetlenmesine aşığız. Arkasına milletin duasını almış, milletin desteğini almış büyük bir liderimiz var ki millet ve devlet el ele vererek yaralarımızı sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Deprem ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzde çok zorlu bir seçim süreci var yaslarımız çok taze yaralarımızı çok derin ama bizlerde bir an önce toparlanıp yaralarımızı sararak bir yandan da seçimimizi ihmal etmeden önümüze bakmak durumundayız. Bende bu düşünceyle, bu bilinçle ve bu idrakle Yozgat’ımıza hizmet etmek adına Yozgat’ın bir kızı, Yozgat’ın evladı, Yozgat’ın bir gelini olarak Yozgat’a hizmet etmek adına aday adayı olduğumu siz değerli Yozgat halkına sunuyorum. Yozgat’ın derdini biliyorum, Yozgatlının isteğini biliyorum, Yozgat siyasetine bir bayan eli değdirmeye güler yüz getirmeye samimiyet getirmeye Yozgat’ta bayanın gücünü, mücadelesini ve anaç ruhunu göstermeye adayım. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız icazetle onun çok güzel ve çok sevdiğim bir sözü vardır bayanlarımızı gençlerimizi teşvik etmek amacıyla alakalı bir söylediği söz vardı. Türkiye siyasetinde bayanları devre dışı bırakarak güçlerini göz ardı ederek potansiyelleri düşünerek hiçbir siyasi bir yer edinemez, bir güz kazanamaz bu gücü Yozgat’a getirmek için huzurlarınızdayım. İnşallah el ele vererek 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimde Allah izni ile güzel bir sonuç alacağız.” ifadelerini kullandı.

“GÖZÜM GÖNLÜM YOZGAT”

28 Dönem MHP Yozgat Milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan Emre Tatlı ise, “Başkalarının eksiklerine ve bahanelere sığınmadan, ülkem için, Yozgat'ım ve Yozgatlım için ne yapabilirim derdiyle ‘Kalp atışım Türkiye, gözüm gönlüm Yozgat, gözüm gönlüm Akdağmadeni’ diyerek canla başla Yozgat'ın ve Yozgatlının yanında emrinde 7/24 hizmet etmek için 28. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekilliği Aday Adayı olduğumu bilgisini paylaşarak, bütün Yozgatlı hemşehrilerimden desteklerini arz ediyorum.” dedi.

“BAHANEYE SIĞINMADAN SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ”

Yozgatlı vatandaşlardan destek istediğini söyleyen Tatlı, “1984 Yılında Yiğitler Diyarı Yozgat'ımızın yeşil ilçesi Akdağmadeni'mizin güzide ve tarihi köyü Bulgurlu Köyünde dört çocuklu geçimini hayvancılık ve çiftçilikten sağlayan çiftçi ailenin dört Çocuğundan üçüncüsü evladı olarak dünyaya geldim. Ehil elde olan Memleketimizin zor sürecini ve Yozgat'mızın her meslekten çalışanının, işçi ve iş kolunun sorun ve sıkıntılarının bilinç ve şuurunda olarak, hiç bir bahaneye sığınmadan, siyasetin; zenginlerin ve parası olanların geçim kapısı olarak görüp paralarına para katmak olmadığını, memleketimizin ve milletimizin sorunlarıyla dertlenip hemhal olarak sorunlarını çözmek, mensubu olduğum ve ruhumda aidiyet duygusunu hissettiğim aziz Türk Milletime hizmetkârlık için, Bismillah diyerek çıktığım siyaset yolunda yürüyeceğim. İçinizden, sizden biri Yozgat'ın öz evladı olarak; Kurulduğu günden bu yana Türk milletinin milli ve manevi değerleri ile donanmış, Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve diplomatik meselelerini özümsemiş, çağının değerleri ile kucaklaşmış kadrolar yetiştiren Milliyetçi Hareket Partisinin inanmış neferiyim. Dahili olduğum, Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulumuzca oluşturulan ve uygulamaya konulan eğitim programıyla biz gençlerin; tarihi, sosyolojik, kültürel ve siyasi bir bakış açısı ile dünyaya ve ülkemize yön veren temel dinamikler ve gelişmeler ile buluşmaları; siyasetten ekonomiye, hukuktan insan haklarına, uluslararası ilişkilerden güvenlik meselelerine, kültür ve sanattan kişisel yetkinlik tekniklerine kadar geniş bir yelpazede eğitim imkanına kavuşmaları; Türk kültürünün milli, manevi, ahlaki ve insani değerlerine bağlı bir vizyon kazanmaları; bütün bu konularla ilgili MHP’nin fikri ve siyasi misyon ve vizyonunu özümsemeleri ve yaşanır kılmaları amaçlanmıştır. Yukardaki gerçekler ışığında inanmışlıkla MHP'nin tarihi fikri ve siyasi misyon ve vizyonunu özümseyerek, yaşanır kılmayı amaç edinerek Türkiye ve Dünyayı Türkçe Okuyup, Türkçe Anlayıp ve Türkçe Yorumlayarak ‘Benim Aklım Hep Türkiye'dir’ diyen Bilge Liderimizin yanında ve emrinde sadakat bilinç ve şuur ile 2023 hedefinde, yeni yüz yılın ‘Türk Yüz Yılı’ olması yolunda mensubu olduğum aziz Türk milletinin vaz geçilmez umudu olan MHP'de aktif siyaset yapmak istediğimi bütün Kamuoyu ile paylaşmak isterim.” şeklinde konuştu. »Alpaslan Demir