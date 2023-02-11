Acımız çok büyük

Başkan Şahiner yaptığı açıklamada; “Şimdi birlik olma zamanı. Kurtarma çalışmaları için, yardım bekleyenler için seferber olalım. Müslüman Türk milleti olarak birlik, beraberlik içinde her sorunumuzun üstesinden geliriz. Yaralarımızı sararız. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşların elinden gelen her şeyi yapacaklarına gönülden inanarak, bizlerde Yozgat imam Hatip Liseleri Mezunları vakfı olarak ‘Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz...(Ali İmran 92)’ ayeti düsturunca depremde zarar gören 10 ilimiz için AFAD aracılığıyla 50 bin TL yardımda da bulunduk. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi