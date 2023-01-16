Açılış toplantısı

İki gün süren toplantıda, Türkiye, Yunanistan, Hırvatistan ve Romanya olmak üzere dört farklı ülkede düzenlenecek faaliyetlerin planlaması yapıldı.

SORGED yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz yaptığı açıklamada; “Proje kapsamında 16-24 yaş aralığındaki gençlere bisiklet, oryantiring ve doğa yürüyüşleri olmak üzere üç farklı branşta eğitimler verilecek. Proje süresince her ülkede eş zamanlı olarak çevre konusunda çeşitli etkinlikler ve çalıştaylar düzenlenecek. Toplantının ilk gününde katılıcılarla birlikte Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat'ı makamında ziyaret ederek, projemiz hakkında bilgilendirme yaptık. Sayın Valimiz Polat, Yiğitler şehri Yozgat'a hoş geldiniz diyerek sözlerine başladı. Sayın Valimiz misafirlerimize Yozgat'ın doğal ve tarihi güzelliklerinden bahsetti, "Yiğitler şehri Yozgat'ın turizm potansiyeli yüksek, bizler de bu potansiyeli daha çok tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Güçlü hocamıza ziyarette bulunduk. Sayın hocamız Bozok üniversitesi ve Spor Bilimleri Fakültesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Misafirlerimize, Yozgat Çamlığı Milli Parkının ve Çapanoğlu Caminin önemini anlattık. Hayri Ünal Konağı'nda kavurga eşliğinde menengiç kahvemizi yudumlarken Yozgat'ın yöresel oyunları oynadık, türkülerini dinledik. Toplantının ikinci gününde projenin yaygınlaştırma ve sürdürebilirliği hakkında çeşitli planlamalar yaptıktan sonra, Sorgun İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ziyaret ettik. İlçe Müdürümüz Levent Tuncer ilçemizde yapılan spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Sorgun'da gerçekleştirilen spor çalışmaları ve gençlere sunulan faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı. Müdürümüz, Spor tesislerin kullanımının ücretsiz olduğunu ve tüm gençlerin tesislerden faydalandığını ifade etti. Projemizin bir sonraki toplantısı ise 30-31 Mart 2023 tarihlerinde Yunanistan'da gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi