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Açıkel’den önemli karar

Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, deprem bölgesinde edindiği izlenimler ve konunun uzmanı yetkililerden aldığı bilgi doğrultusunda İlçe de bazı değişiklikler yapmaya karar verdiklerini söyledi. 

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Açıkel’den önemli karar

Kahramanmaraş merkezli 10 İl'i vuran deprem felaketi sonrasında özellikle Belediyeler de yeni önlemler alma konusunda harekete geçti. Deprem sonrasında bölgeye yardımların gitmesi konusunda örnek teşkil eden ve çok önemli bir seferberliğe imza atılmasına vesile olan Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, deprem bölgesinde edindiği izlenimlerin ve aldığı bilgilerin ardından radikal bir karar aldı. 
Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, ilçede depreme yönelik ciddi çalışmalar yapacaklarını belirterek konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Projeye uygun şekilde inşaat yapılıp yapı kullanım belgesi aldıktan sonra özellikle bina altı ticari alanlarda herhangi bir kolon kesme / kaldırma işlemi yapılıp yapılmadığını tespit etmek amacıyla ekiplerimiz ilçede çalışmaya başladılar. Depremde ağır hasar alan binaların birçoğunun asma katlı alt zemine sahip olduğundan ilk meclisimizde ilçede konut altı asma katlı ticari alan oluşumuna izin vermeyecek bir karar alacağız. Statik projeleri uygun olduğu halde uygulamada işçilik açısından sıkıntı yaşandığı görüldüğünden özellikle kalıp ve demir işçiliği yapanların Belediyemiz tarafından açılacak eğitim kursuna katılmadan ve kurs bitirme belgesi almadan ilçemizdeki inşaatlarda çalışmasının mümkün olmayacağına dair bir meclis kararı alacağız. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:22
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