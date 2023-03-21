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Açıkel ziyaret etti

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarının bu güzel gününü kutladı. 

21 Mart 2023 Salı 02:00
Açıkel ziyaret etti

Sarıkaya Devlet Hastanesi ve Sarıkaya Sağlık Ocağına giden Belediye Başkanı Ömer Açıkel tek tek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı gününü kutladı.     
Başkan Açıkel yaptığı açıklamada; “Pandemi döneminde daha iyi anladık ki sağlık çalışanlarımız bizim için çok değerli. Doktorundan hemşiresine, ebesinden, sağlık çalışanına, sağlık memuruna, teknisyenine kadar hepsi bizim için çok değerli. Hayatlarını risk alarak bizim sağlığımız için harcayan emekçi bütün sağlık çalışanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. En ön safta savaşan sağlık çalışanları ülkemiz için çok değerli. Bütün ülkemiz başta olmak üzere Sarıkaya ilçemizde çalışan bütün sağlık personeli arkadaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum.” dedi.
Başkan Açıkel 14 Mart Tıp Bayramını kutladığı sağlık personellerine Sarıkaya Belediyesinin üretmiş olduğu şampuanlardan hediye olarak dağıttı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 20.03.2023 17:17
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Açıkel Ziyaret Etti
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