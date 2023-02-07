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Açıkel uyardı!

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, kar yağışı ve tipi dolayısıyla vatandaşları uyardı. 

07 Şubat 2023 Salı 02:00
Açıkel uyardı!

Başkan Açıkel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “ İlçemizde kar yağışı ve tipi yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ekiplerimizin önceliği Hastane ve Jandarma gibi önemli kurumların yolunun açık tutulmasıdır. Gece yaşanan deprem dolayısıyla Karayolları ekipleri de deprem bölgelerine intikal ettiğinden dolayı karayolu ağı da tam anlamıyla açılamadı. Acil işi olmayan hemşehrilerimizin özellikle araçları ile trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Sema Nur Koçaker

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Açıkel Uyardı
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