‘Abbas Sayar’ özel sayısı

Yozgat’ta doğan ve has bir Yozgatlı olarak ömrünü tamamlayan Abbas Sayar, Yozgat merkezli olarak yayın yapan Çâre Dergisi’nde sadece Türk Edebiyatına yaptığı katkılarla değil, gazeteci, siyasetçi, ressam yönüyle de mercek altına alınıyor.

Yayın yönetmenliğini Mustafa Mete’nin yaptığı, sayı danışmanlığını ise Kâmil Büyüker’in yaptığı Çâre Dergisi’nin 16. Sayısında Ramis Karabulut “Bozkırın Edebiyatçısı: Abbas Sayar”, Ahmed Güner Sayar “Yozgat'ın Manevi Dünyasının Abbas Sayar'ın Şairliğine Tesiri: Bir Deneme”, İsmail Karakurt “İlk baskı, İmzalı Şiir Kitaplarıyla N. Abbas Sayar ve Şiiri Üzerine Notlar”, Mustafa Uçurum “Anadolu Sesli Şair; Abbas Sayar”, Ethem Baran "Dersini Almış da Ediyor Ezber", Abdullah Kasay “Bir Eski Zaman Masalı Ya da Can Şenliği”, Hanife Şahin “Avrupa’ya İşçi Göçü Bağlamında Dik Bayır Romanı” Erdem Sarıkaya “Köy Edebiyatının Bozok Yaylasından Yükselen Sesi: Abbas Sayar”, Seyfi Çelikkaya “Abbas Sayar ve Yozgat Sevdası” ve Elif Güneşer & Halil İbrahim Güneşer “Abbas Sayar'ın Mistik Dünyasının Şiirlerine Sipiritüel Yansımaları” başlıklı yazıları ile yer alıyor.

Bu yazılar dışında pek çok eser sahibinin yer aldığı özel dosyada Abbas Sayar’ın oğlu Ahmed Güner Sayar’la orta sayfa söyleşisi gerçekleştirilmiş. Yine dosya içerisinde yer alan Abbas Sayar soruşturmasına Şükrü Erbaş, Ethem Baran, Ali Necip Erdoğan, İsmail Güleç, Emin Gürdamur, Merve Sevde Selvi tarafından verilen cevaplar da yer alıyor.

Abbas Sayar üzerine çalışacaklar için derlenen Nail Abbas Sayar Bibliyografyası ise araştırmacılara önemli kolaylık sağlıyor.

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