94 milyonluk yatırım

İl Özel İdaresi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; “2022 yılında 7 Kilometre beton yol (SSB), 3 kilometre Sıcak Asfalt, (BSK), Asfalt Sathi kaplama çalışmasını kapsamında 9,1 Kilometre 1. Kat Asfalt, 36 Kilometre 2. Kat Asfalt, 200 kilometre yama çalışması yapıldı. Reglaj ve stabilize çalışmalarında 48 Kilometre malzemeli bakım, 370 Kilometre grayderli bakım yapıldı. 96 köyde 2 bin 139 kilometre karla mücadele çalışması yapıldı. İçme suyu tesisi yapım bakım ve onarımı kapsamında 4 adet içme suyu tesisi, 15 adet elektrik ve motopomp çalışması yapıldı. 454 adet program harici yapılan kanalizasyon ve içme suyu tesisi yapım bakım ve onarım çalışması yapıldı. Tarımsal sulamada 1 adet Topçu Gölet’i derivasyon tesisi, 3 adet bentten kapalı sistem sulama tesisi, 1 adet yeraltı bendi tarımsal sulama tesisi ile 1 adet havuzdan sulama tesisi çalışması yapıldı. Çok amaçlı hayvan hastanesi ve hayvan borsası kurulurken, Kilitli parke – bordür ve hazır beton üretim tesisi kuruldu. Sağlık hizmetleri çalışmaları kapsamında 1 adet 4 hekimli Asm+112 Acil servis binası yapıldı. Milli eğitim hizmetleri dolayısıyla 2 adet ortaokul, 3 adet anaokulu yapıldı. Kırsal altyapı çalışmalarına 43 milyon 384 bin lira harcanırken, proje ve üstyapı çalışmalarına 50 milyon 889 bin lira harcandı. 2022 yılında toplamda 94 milyon 273 bin lira harcama yapıldı.” ifadelerine yer verildi. »Alpaslan Demir