Milletvekili Keven yaptığı açıklamada; “ Ülkemizi derinden yaralayan deprem afetinde kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara dayanma gücü versin. Milletimizin başı sağ olsun. Depremden yıkıcı bir şekilde etkilenen komşumuz Suriye halkının da başı sağ olsun.

Bu büyük afetin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu günde 85 milyon sıkıca kenetlenmemiz gerektiğini, sen-ben demeden kardeşçe yaşamamız gerektiğini, dayanışma içinde olduğumuz zaman ne kadar büyük bir millet olduğumuzu hep birlikte daha iyi anlıyoruz. Birliğimizi her zamankinden daha fazla perçinlemeliyiz. Birliğimize ve dayanışmamıza kast eden söylemleri, suni kutuplaşmaları artık yıkıp parçalamalıyız. Bu güzel ülkemizde nefret dilini değil sevgiyi ve kardeşliği hâkim kılmalıyız.

Türkiye olarak bölgemizde ve yaşadığımız coğrafyadaki halklarla barış içinde yaşamalıyız. En zor günümüzde yardıma koşan halklarla dayanışma ve işbirliğini yüceltmeliyiz.

Çünkü biz dayanışma içinde, bir arada 85 milyon Türkiye'yiz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi