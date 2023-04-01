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"84 milyar lirayı aştı”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşehrimiz Fuat Oktay, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yapılan bağış miktarını açıkladı.

01 Nisan 2023 Cumartesi 17:22
"84 milyar lirayı aştı”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası hakkında bilgilendirmede bulundu.

Oktay açıklamasında şu şekilde konuştu; "Bu noktada geldiğimiz aşama 84 milyar lirayı aştı. Yani 84 milyar 400 milyon lira civarında. 115 milyar liralık taahhüdün yaklaşık 84 milyar 400 milyon lira kadarlık miktarı fiilen yatırılmış durumda. Bunlar da zaten yine afetzedelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor olacak ve halihazırda da kullanılan miktarlar. Şu anda zaten afetzedelerimize sağladığımız birçok alan var. Yani bu geçici barınma merkezlerinin kullanılması, kalıcı konutların inşası aşamasında bütün bunlar değerlendirilecek. Şehirlerin altyapısının hepsinin yenilenmesi gerekiyor. Çok ciddi hasar gören yerlerimiz var onlar yeniden yapılıyor olacak. İçme suları, kullanım suları tamamının gözden geçirildiği bir yapıdan geçiyoruz. Doğal gaz tesisleri, bütün buralarda zaten kullanmaya başladı ama başka türlü yardımlar da veriyoruz." AA

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