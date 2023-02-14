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802 kişi tedavi görüyor

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü 13 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle depremde yaralanan vatandaşların Yozgat il geneli sağlık tesislerinde 802 kişi tedavi gördüğünü açıkladı. 

14 Şubat 2023 Salı 02:00
802 kişi tedavi görüyor

İl Sağlık Müdürlüğünden açıklamada; Akdağmadeni Sinan Babacan Devlet Hastanesinde 42, Boğazlıyan Devlet Hastanesinde 118, Çayıralan Devlet Hastanesinde 20, Kadışehri Devlet Hastanesinde 9, Sarıkaya Devlet Hastanesinde 168, Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesinde 19, Yerköy Devlet Hastanesinde 61, Aydıncık Devlet Hastanesinde 2, Çandır Devlet Hastesinde3 Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesinde 14, Saraykent Devlet Hastanesinde 20, Sorgun Devlet Hastanesinde 196, Yenifakılı Devlet Hastanesinde 6, Yozgat Şehir Hastanesinde ise 124 hasta tedavi görüyor.” İfadelerine yer verildi. 
İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Depremde yaralanan tüm vatandaşlara acil şifalar diledi. »Alpaslan Demir

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802 Kişi Tedavi Görüyor
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