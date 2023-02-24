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800 ünite kan toplandı

Türk Kızılay'ı tarafından depremzedeler için başlatılan kan bağışı seferberliğinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde şuana kadar 800 ünite kan toplandığı öğrenildi.

24 Şubat 2023 Cuma 02:00
800 ünite kan toplandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından, afet bölgesindeki kan ihtiyacını karşılamak için Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde ki vatandaşlar da kan bağışına yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda ki Sorgunlu kan vermek için Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından Sorgun Şakir Efendi Meydanında oluşturulan mobil istasyona müracaat etti. Burada, kan vermek isteyenlere meyve suyu ve kek ikram edildi. Bu depremin bir felaket olduğunu dile getiren Ali Kılıç, "Bağış için buradayım, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, ölenlere rahmet diliyorum. Çok büyük bir acı yaşadık. Tüm Türkiye aynı duyguları hissediyor. Çok büyük bir felaketin içindeyiz." dedi. »İHA

Son Güncelleme: 24.02.2023 09:26
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