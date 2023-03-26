8 şüpheli şahıs yakalandı

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan 8 şahısın ikamet iş yeri ve araçlarında arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kaçakçılıkla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yerköy ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların tamamının ikamet iş yeri ve araçlarında yapılan aramada; 5 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 301 adet fişek, 6adet tüfek kartuşu, 5 adet kama, 2 adet kılıç, 1 adet sallama, 1 adet balta ele geçirilmiş olup; 8 şüpheli şahıs hakkında 6136 sayılı kanunu muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suç ile mücadelemiz karalılıkla devam edecektir. Huzur Şehri Yozgat’ta yaşayan tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygı ile sunulur.” ifadelerine yer verildi.

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