6 Şubatta ders başı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil takvimi belli oldu.

Buna göre; 20 Ocak 2023 günü kapanan okullar 6 Şubat 2023 tarihinde yeniden açılacak ve okullarda 2’nci dönem başlayacak.

2. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. »Haber Merkezi