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6 Şubatta ders başı

Yozgat’ta 74 bin 576 öğrenci ders başı 6 Şubat’ta ders başı yapacak. 

01 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
6 Şubatta ders başı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte okullarda tatil takvimi belli oldu.
Buna göre; 20 Ocak 2023 günü kapanan okullar 6 Şubat 2023 tarihinde yeniden açılacak ve okullarda 2’nci dönem başlayacak.
2. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. »Haber Merkezi 

Anahtar Kelimeler:
6 Şubatta Ders Başı
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