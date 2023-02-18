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6 binden fazla çağrı

Depremzedelerin her türlü ihtiyaçlarına tek bir merkezden çözüm sunabilmek amacıyla kurulan Yozgat Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi’ne ilk günden itibaren 6 binin üzerinde çağrı geldi.

18 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
6 binden fazla çağrı

Türkiye’de 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrasında Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin talimatıyla Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde Deprem Koordinasyon Merkezi kuruldu. Gerek deprem bölgesinden gerekse kente gelen depremzedelerin talep ve istekleri 0354 217 20 01 numaralı iletişim hattı aracılığıyla çözüme kavuşturuldu. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren kurulan Deprem Koordinasyon Merkezi’nde 6 binin üzerinde çağrı cevap buldu.
Öte yandan Yozgat Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezince kıyafet, gıda, temizlik ve hijyen gibi malzemeler temin edilerek hem deprem bölgelerine gönderiliyor hem de kente gelen depremzede ailelerin ihtiyaçları karşılanıyor.
GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORLAR
Yozgat Belediyesi’nce kurulan koordinasyon merkezinde gönüllü olarak çalışan öğrenci İkra Sena Özçelik, “Ben burada gönüllü çalışıyorum, hukuk fakültesi öğrencisiyim. Depremzedelerimize bir nebze yardımım olursa diye burada çalışıyorum. Bize gelen gıda yardımlarını koliliyoruz. Herkesin faydası olursa iyi olacak bu yüzden vatandaşlar olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu hazırladığımız paketlerin büyük çoğunluğu deprem bölgesine gidecek ama buraya gelen ailelerimize de yardımcı oluyoruz. Onlara barınma, beslenme ihtiyacı sağlıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz burada.” dedi.
BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILIYORUZ
Gece gündüz depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalıştıklarını söyleyen Yozgat Belediyesi personellerinden Cihangir Çamsu ise, “Deprem gününden itibaren gece gündüz demeden bütün arkadaşlarımızla gıda kolisi hazırlıyoruz. Bunun haricinde Yozgat Belediyemiz İletişim Koordinasyon Merkezi kurdu. Türkiye genelinden bütün çağrıları alarak buradaki arkadaşlarla depremzedelerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.
DEPREMZEDELERİN İSTEKLERİ KARŞILIK GÖRDÜ
Belediye çalışanlarından Oğuz Bahçeli ise Deprem Koordinasyon Merkezine ilk günden itibaren 6 bin çağrı geldiğini söyleyerek, “Ülkemizde 10 ili etkileyen bir deprem felaketi yaşandı. Felaketin hemen sonrasında Belediye Başkanımız Celal Köse’nin talimatlarıyla burada bir koordinasyon merkezi kuruldu. Koordinasyon merkezimizde depremin yaşandığı illerden gelen çağrılar dahil olmak üzere Yozgat merkezde de vatandaşlarımızın yardım ve taleplerine karşılık verdik. 6 bini aşkın çağrı almış bulunmaktayız ve çağrılarımız da hali hazırda devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.
YOZGAT BELEDİYESİ YARDIM HESABI AÇILDI
Yozgat Belediyesi olarak depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardım hesabı açıldığını da belirten Bahçeli, “Buradan insani yardım malzemeleri, tıbbi malzemeler, gıda ve temel ihtiyaçlar olmak üzere insanların beklentilerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda koordinasyon merkezimizden Hatay’ın Hassa ilçesine giden yardım tırlarımızın koordinesini sağlıyoruz. Şu ana kadar dediğim gibi 6 binin üzerinde çağrı aldık ve bütün haneleri tek tek dolaşarak Yozgatlı hemşerilerimizin deprem bölgesine göndermek istedikleri eşyaları burada paketleyerek yerlerine ulaştırmaya çalıştık. Yozgat Belediyesi olarak bir yardım hesabı açtık, bu hesap üzerinden de hemşerilerimiz bizlere yardımlarını ulaştırabilir. Deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza bizim bu yardımları ulaştırmamıza aracı olabilirler.” dedi. »İHA

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6 Binden Fazla çağrı
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