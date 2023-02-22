56 öğrencinin nakilleri yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeden aileleriyle birlikte İlçeye gelen 56 öğrencinin okullara kayıt işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Deprem bölgesinden İlçemize gelen öğrencilerin sorunsuz bir şekilde eğitime başlayacağını belirten Ceylan, öğrencilerin giyim, kırtasiye, kitap ve tüm okul ihtiyaçlarının da Akdağmadeni Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılanacağını ifade etti. Öğrencilerin barındıkları bölgeye en yakın okula kayıtlarının yapıldığını belirten Ceylan, “Deprem bölgesinden ilimize 10 okul öncesi, 22 ilkokul, 22 ortaokul ve 2’de lise öğrencisi geldi. Akdağmadeni Kredi Yurtlar Kurumunda barınan ailelerimizin ana sınıfı öğrencileri için ana sınıfı açacağız. Tüm öğrencilerimizin kayıt işlemleri tamamlandı. Lise öğrencilerimiz kontenjan şartı aranmaksızın puanının tuttuğu liseye kaydı yapıldı” dedi. Ceylan, deprem bölgesinden gelen öğrencilere psikolojik desteğin de sağlandığını vurgulayarak desteklerin okullarda da devam edeceğini ifade etti. »Haber Merkezi