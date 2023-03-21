5 kişi yaralandı

Kaza, D-200 Karayolu üzerinde meydana geldi ve otomobil sürücüsü Ali Ç. (47) direksiyon hakimiyetini kaybettiği için araç şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralananlar arasında Necati Ç. (41), İlkay Ç. (45), Esra Ç. (16) ve Salih Ç. (11) da yer aldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akdağmadeni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ederken, kazanın neden meydana geldiği henüz bilinmiyor. »Haber Merkezi