Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.197,44
ALTIN
1.104,37
DOLAR
18,88
STERLİN
22,79
EURO
20,02

461 Sungurlulu yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre Türkiye'de yaşayan Sungurluların nüfusu 252 bin 512 olarak açıklandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine(ADNKS) göre Yozgat’ta ise 461 Sungurlulu yaşadığı bilgisi verildi.

28 Şubat 2023 Salı 02:00
461 Sungurlulu yaşıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri ve Sungurlu’da ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konularında yapılan çalışma hakkında Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından şu bilgiler verildi:
'ANKARA'DA 132 BİN 982, İSTANBUL'DA 40 BİN 356 SUNGURLULU YAŞIYOR'
ADNKS sonuçlarına göre, 2021 yılında Türkiye'de yaşayan Sungurluların sayısı 251 bin 228 iken, 2022 yılı itibariyle bin 584 kişi artarak 252 bin 812 kişi oldu. Sungurlu nüfusuna kayıtlı olan 252 bin 812 kişinin, 44 bin 411 kişinin Çorum il sınırları içerisinde, 208 bin 401’inin ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.
Sungurluların (Sungurlu nüfusuna kayıtlı olanların) çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk altı il (Çorum hariç) sırasıyla Ankara 132 bin 982 kişi, İstanbul 40 bin 356 kişi, Antalya 4 bin 624 kişi, İzmir 3 bin 969 kişi, Kırıkkale 2 bin 401 kişi ve Kocaeli 2 bin 107 kişi oldu.
'DİĞER İLLERDE YAŞAYANLAR'
Adana: 285, Adıyaman: 66, Afyonkarahisar: 232, Ağrı: 119, Aksaray: 184, Amasya: 471, Ankara: 132 bin 982, Antalya: 4 bin 624, Ardahan: 31, Artvin: 60, Aydın: bin 133, Balıkesir: 875, Bartın: 175, Batman: 100, Bayburt: 57, Bilecik: 163, Bingöl: 58, Bitlis: 102, Bolu: 419, Burdur: 86, Bursa: bin 882, Çanakkale: 355, Çankırı: 600, Çorum: 44 bin 411, Denizli: 288, Diyarbakır: 283, Düzce: 399, Edirne:220, Elazığ: 104, Erzincan: 144, Erzurum: 149, Eskişehir: 781, Gaziantep: 237, Giresun: 132, Gümüşhane: 52, Hakkâri: 90, Hatay: 323, Iğdır: 60, Isparta: 244, İstanbul: 40 bin 356, İzmir: 3 bin 969, Kahramanmaraş: 78, Karabük: 221, Karaman: 49, Kars: 80, Kastamonu: 318, Kayseri: 410, Kilis: 27, Kırıkkale: 2 bin 401, Kırklareli: 317, Kırşehir: 173, Kocaeli: 2 bin 107, Konya: 849, Kütahya: 200, Malatya: 131, Manisa: 456, Mardin: 136, Mersin: 603, Muğla: bin 138, Muş: 85, Nevşehir: 100, Niğde: 88, Ordu: 169, Osmaniye: 42, Rize: 53, Sakarya: 523, Samsun: 816, Şanlıurfa: 226, Siirt: 74, Sinop: 148, Şırnak: 233, Sivas: 244, Tekirdağ: bin 137, Tokat: 360, Trabzon: 199, Tunceli: 66, Uşak: 90, Van: 225, Yalova: 217, Yozgat: 461, Zonguldak: 261. »İHA

Anahtar Kelimeler:
461 Sungurlulu Yaşıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FAYLAR AKTİF!
FAYLAR AKTİF!
Depremzedelerden teşekkür
Depremzedelerden teşekkür
Tarihte Kara Leke: 28 Şubat
Tarihte Kara Leke: 28 Şubat
Gökhan’dan anma mesajı
Gökhan’dan anma mesajı
Yardım seferberliği sürüyor
Yardım seferberliği sürüyor
Oktay uyardı!
Oktay uyardı!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim