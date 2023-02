414 vatandaşın hepsi defnedildi

Bakanı Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada, Diyarbakır'daki deprem sonrası çalışmaların büyük bir koordinasyon içerisinde Vali ve diğer ilgili birimlerimle beraber yönetmek ve deprem sonrası yardım, enkaz kaldırma, diğer her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere hummalı bir çalışmayı ortaya koyduklarını söyledi.

Diyarbakır'da depremden sonra yapılan tespitlere göre şu ana kadar tespiti çerçevesinde 126 binanın yıkıldığını ve buradan 74 binanın acil binalar arasında olduğunu gördüklerini söyledi. Bu yıkık binalardan ise içinde insanın mukim olduğu 6 bina olduğunu belirten Bakan Bozdağ, "Bu binaların enkazları kaldırıldı ve enkaz altında olan her bir vatandaşımıza ulaşıldı. Baktığımızda Diyarbakır’ımızda toplam 912 yaralımızın bulunduğunu ve ayrıca 414 vefat eden insanımızın bulunduğunu görüyoruz. Bu vesileyle tekrar vefat edenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Diyarbakır’da kimliklendirme işlemlerinin de hepsi tamamlandı. Şu ana kadar kimliklendirme işlemi yapılamayan herhangi bir insanımız yoktur. Vefat eden her bir insanımız kendi yakınlarına doğru bilgi ve tespitler çerçevesinde teslim edilmiş ve defin işlemleri hepsinin tamamlanmıştır. Diyarbakır’ımızda kısaca kimliklendirilmeyen vefat eden insanımız olmadığı gibi defnedilmeyen insanımız da kalmamıştır. Şu anda yakınım nedeniyle enkaz altında ya da kayıp diye Diyarbakır'da herhangi bir müracaat olmadığı gibi böyle bir iddia da kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI, DİYARBAKIR'IMIZDA 279 KOMİSYON TARAFINDAN HIZLA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Diyarbakır'da hasar tespit çalışmalarının da hızla devam etmekte olduğunu hatırlatan Bakan Bozdağ, "Şu ana kadar hasar tespit çalışmaları Diyarbakır merkezde bina bazında yüzde 57 oranında, dört büyük ilçeyi kastediyorum ve bağımsız bölüm ve yani daire başında ise yüzde 87 oranında tamamlandığını ifade edebilirim. Kısa bir süre içerisinde Diyarbakır’ımızın bütün ilçe ve köyleri dahil bütün konut stokunu elden geçirerek hasar tespit çalışmalarını tamamlayacağımızı ifade etmek isterim" diye konuştu.

"Yapılan çalışmalar çerçevesinde şu ana kadar Diyarbakır'da yıkık 126 bina, 599 bağımsız bölüm, acil yıkılacak 74 bina, 519 bölüm, ağır hasarlı 959 bina, bağımsız bölüm olarak 7 bin 341 bağımsız bölüm, orta hasarlı bin 196 bina ve bağımsız bölüm olarak 12 bin 546 daire, az hasarlı bağımsız bina 12 bin 268, tabii bağımsız bölüm sayısı ise 113 bin 604, hasarsız 31 bin 354 bina ve bağımsız bölüm olarak da 236 bin 097 olduğunu ifade edebiliriz" diyen Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar toplamda acil ağır hasarlı ve yıkılmış bina ve bağımsız bölüm sayısına baktığımızda toplamda bin 159 bina ve 8 bin 459 bağımsız bölüm olduğunu görüyoruz. Hasar tespit çalışmaları, Diyarbakır'ımızda 279 komisyon tarafından hızla sürdürülmektedir."

"YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİYİ İLK ZAMANLARDA BURALARDA AĞIRLADIK"

Barınmayla ilgili de Diyarbakır'da yaşanan sorunları süratle müdahale edildiğinin kaydeden Bakan Bozdağ, "Bir yandan kapalı mekanlar, camiler, spor tesisleri, gençlik merkezleri, sosyal tesisler gibi alanlar tahsis edilirken, öte yandan çadır kentler kuruldu ve yurtlarımız da bu maksatla ayrıca tahsis edildi. Geçen zaman içerisinde yaklaşık 200 bin kişiyi ilk zamanlarda buralarda ağırladık. Her türlü ihtiyaçları bunların yemesi, içmesi, tedavisi dahil karşılandı. Ancak hasar tespit çalışmalarının ilerlemesi ve bu çerçevede de evleri sağlam çıkan vatandaşlarımızın evlerine geçmeleri nedeniyle bu geçici barınma merkezlerinde barındırdığımız insan sayımızın önemli ölçüde azaldığını ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 200 binlerden bu rakamın şu anda 10 bin 654’e düştüğünü ifade etmek istediğini aktaran Bakan Bozdağ, "Bu rakamın da barındırma yerlerine baktığımızda bin 850’sini çadır kentlerde ve 4 bin 948’ini de Kredi Yurtlar Kurumuza ait yurtlarda barındırmaktayız. Barındırma konusunda da önemli ölçüde sorunu Diyarbakır'da aştığımızı ifade etmek isterim. Kalan binaların hasar tespit çalışmaları tamamlandığı takdirde oradan da evine geçecek vatandaşlarımızın hesap edersek Diyarbakır'da bu sorunun önemli ölçüde aşıldığını ifade etmekte fayda görüyorum. Zira kapasitemiz 6 bin 63, şu ana kadar kullandığımız kapasite 4 bin 948. Buralarda henüz kullanabileceğimiz kapasitemiz olduğunu da ifade etmek isterim" sözlerini kullandı.

"HER YERDEKİ SORUŞTURMALAR USUL VE YASALARA UYGUN YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

Soruşturmalarla ilgili sürece değinen Bakan Bozdağ, "Bütün illerde olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de soruşturmalar büyük bir titizlikle hukuka uygun bir biçimde yürütülmektedir. Her yerdeki soruşturmalar usul ve yasalara uygun yürütülmektedir. Zaman zaman kamuoyunda farklı değerlendirme yapılmakta. Bunların kimi bilgisizlikten, kimi de maalesef kötü niyetten kaynaklıdır. Bilgisizlikten olanlara fazlaca bir şey söylemek istemem. Doğrusu söylemeyi de doğru görmem. Ama gerçekten art niyetle, manipüle etmek ve toplumu farklı şekilde algılarla bir tarafa yönetmek isteyenleri bir kez daha kınadığımı ifade etmek isterim. Soruşturmaların nasıl yapılacağı yasalarımızda bellidir. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız yasalarımızdaki usul ve esaslara göre bu soruşturmaları titizlikle yürütmektedir" ifadelerine yer verdi.

"DEPREM YAŞANAN HER YERDE DELİLLER KANUNLARIMIZA UYGUN BİR ŞEKİLDE TOPLANMAKTADIR"

Deprem nedeniyle yıkılan binalarda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların olduğu yerlerde sorumluluğu olduğu değerlendirilen herkesle ilgili çalışmaların zaman aldığı, büyük bir titizlik içinde yürütüldüğünden hiç kimsenin şüphesi olmamasını vurgulayan Bakan Bozdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Delillerin toplanması konusunda da herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Şu ana kadar deprem yaşanan her yerde deliller kanunlarımıza uygun bir şekilde toplanmaktadır. Bilirkişiler yine usul, yasa ve fenne uygun bir biçimde incelemelerini ve çalışmalarını sürdürmektedir. Delil toplanmadan kaldırılmış tek bir enkaz dahi yoktur. Aksi yöndeki haber ve yorumların büyük bir karalama kampanyası olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek isterim."

Adli Tıp Kurulunun kimliklendirme çalışmalarını da büyük bir titizlikle yürütmekte olduğunu aktaran Bakan Bozdağ, "Zira kimliklendirmede sorun yaşanan konularda kimliklendirme maksadıyla DNA raporlarının hazırlanması, yakınlarından alınan referans numunelerle eşleştirilmesi biraz zaman almaktadır. Ama bu konuda da büyük bir başarı ortaya konulduğunu ifade isterim. Adli Tıp Kurumu uzmanlarımız büyük bir titizlikle çalışmaktadır. Emniyetimizle iş birliği içerisinde bu çalışmaları, savcılıklarımızla da koordineli bir şekilde yürütmektedirler" diye konuştu.

Şu anda Diyarbakır'da kentte 675 konteynerin planlaması olduğunu belirten Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çadır kentte de 2 bin 200 çadır kent planlamıştık ama ihtiyaca göre biz bunu biraz da çadır kentlerin alanını genişleterek 2 bine düşürdük ve bunlar da ayrıca ihtiyaca binaen hazır halde tutulmaktadır."

Bakan Bozdağ'a Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şehirdeki tüm ilgili kurum müdürleri ve birim amirleri eşlik etti. »İHA