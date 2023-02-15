4 milyon TL bağış

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketini için Türkiye seferber olurken Sarıkaya Belediyesi koordinasyonunda nakdi yardım desteği sağlandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel şu ana kadar deprem bölgesine toplamda 4 milyon Türk Lirası bağış toplandığını söyledi. Açıkel; "Şu ana kadar deprem bölgesine yardım kampanyamızda 4 milyon Türk Lirası bağış toplandı. Bağışlarımız gelmeye devam ediyor. Az çok demeden çorbada tuzum olsun diye destek veren, fiilen çalışan, depremzedelere evini açan ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Bu yardım hesabımızdan yapılan ödemeleri de faturaları geldikçe yayınlayacağım. Allah birinizi bin etsin." ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi