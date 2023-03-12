Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.384,56
ALTIN
1.140,37
DOLAR
18,97
STERLİN
22,84
EURO
20,19

4 milyon lira yardım

Sarıkaya Belediyesi depremin ilk gününden bugüne kadar deprem bölgesine toplamda 4 milyon 548 bin 594 liralık yardım gerçekleştirdi.

12 Mart 2023 Pazar 02:16
4 milyon lira yardım

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'de meydana gelen deprem faciasının ardından dünyanın dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı. Sarıkaya Belediyesi de bu kampanyaya duyarsız kalmayarak düzenlediği yardım kampanyası ile büyük destek sağladı. Düzenlenen yardım kampanyasından elde edilen gelirle sağladıkları yardımları tek tek sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarla paylaşan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Hatay’ın Hassa İlçesi’ne olan desteklerine devam ediyor. 
Başkan Açıkel, bölgeye olan desteklerine ilişkin sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında; “Yardım kampanyamıza gelen paralardan 1.036.223,81 lirası ile depremzedelere dağıtılmak üzere gıda malzemesi satın alındı. 1.443.938,62 lirası battaniye ve yatak satın alındı. 740.737,00 lirası ile Hatay Hassa'da kurulan konteyner çadır satın alındı. 308.936,96 lirası ile depremzedelere dağıtılmak üzere kıyafet ve ayakkabı satın alındı. 541.103,60 lirası ile tıbbi malzeme satın aldık. 164.996,00 lirası ile depremzedelere dağıtılmak üzere Temizlik malzemesi satın alındı. 118.521,83 lirası ile depremzedelere dağıtılmak üzere jeneratör ve ısıtıcı satın alındı. 194.126,95 lirası Hassa'da kurulan Aşevi için malzeme satın alındı” ifadelerine verdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
4 Milyon Lira Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Komando Marşı’ ile uğurlandılar
‘Komando Marşı’ ile uğurlandılar
Meslek seçiminde iŞKUR
Meslek seçiminde iŞKUR
İbadete açıldı
İbadete açıldı
Kiralık konut sıkıntısı başladı
Kiralık konut sıkıntısı başladı
“Aileleri unutmayacağız”
“Aileleri unutmayacağız”
Adli tıp personeline teşekkür
Adli tıp personeline teşekkür
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim