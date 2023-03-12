4 milyon lira yardım

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'de meydana gelen deprem faciasının ardından dünyanın dört bir yanında yardım kampanyaları başlatıldı. Sarıkaya Belediyesi de bu kampanyaya duyarsız kalmayarak düzenlediği yardım kampanyası ile büyük destek sağladı. Düzenlenen yardım kampanyasından elde edilen gelirle sağladıkları yardımları tek tek sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarla paylaşan Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Hatay’ın Hassa İlçesi’ne olan desteklerine devam ediyor.

Başkan Açıkel, bölgeye olan desteklerine ilişkin sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında; “Yardım kampanyamıza gelen paralardan 1.036.223,81 lirası ile depremzedelere dağıtılmak üzere gıda malzemesi satın alındı. 1.443.938,62 lirası battaniye ve yatak satın alındı. 740.737,00 lirası ile Hatay Hassa'da kurulan konteyner çadır satın alındı. 308.936,96 lirası ile depremzedelere dağıtılmak üzere kıyafet ve ayakkabı satın alındı. 541.103,60 lirası ile tıbbi malzeme satın aldık. 164.996,00 lirası ile depremzedelere dağıtılmak üzere Temizlik malzemesi satın alındı. 118.521,83 lirası ile depremzedelere dağıtılmak üzere jeneratör ve ısıtıcı satın alındı. 194.126,95 lirası Hassa'da kurulan Aşevi için malzeme satın alındı” ifadelerine verdi. »Haber Merkezi