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4 milyon lira bağış

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin ardından başlatılan nakdi yardım çalışmalarında Sarıkaya'dan toplamda 4 milyon lira bağış yapıldı.

15 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
4 milyon lira bağış

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketini için Türkiye seferber olurken Sarıkaya Belediyesi koordinasyonunda nakdi yardım desteği sağlandı. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel şu ana kadar deprem bölgesine toplamda 4 milyon lira bağış toplandığını söyledi. Açıkel; "Şu ana kadar deprem bölgesine yardım kampanyamızda 4 milyon lirası bağış toplandı. Bağışlarımız gelmeye devam ediyor. Az çok demeden çorbada tuzum olsun diye destek veren, fiilen çalışan, depremzedelere evini açan ve dua eden herkese teşekkür ediyorum. Bu yardım hesabımızdan yapılan ödemeleri de faturaları geldikçe yayınlayacağım. Allah birinizi bin etsin." ifadelerine yer verdi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.02.2023 10:19
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