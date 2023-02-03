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3’üncü kez başkan seçildi

Zühtü Arslan 3’üncü kez Anayasa Mahkemesi başkanı seçildi.

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
3’üncü kez başkan seçildi

Yozgatlı hemşehrimiz Zühtü Arslan yeniden Anayasa Mahkemesi başkanı seçildi
Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi yapıldı. Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması üzerine başkanlık seçimi yapıldı. 15 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Zühtü Arslan yeniden başkan seçildi.
AYM bugünkü Genel Kurul gündemine, Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle başkanlık seçimi yapıldı.
Seçimler, 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146'ncı maddesi ile 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca yapıldı.
Yapılan seçimde, 1 başkan, 2 başkanvekili ve 12 üye olmak üzere toplam 15 AYM üyesinden 8'inin oyunu alan Arslan yeniden başkan seçildi.
ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?
1965 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu. 
İlk, orta ve lise öğrenimini Sorgun’da tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 
Yüksek lisansını ve doktorasını 1991 ve 1996 yıllarında İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında da Profesör olan Arslan, Polis Akademisi Başkanı olarak görev yaptı. Prof. Dr. Arslan, evli ve 4 çocuk babasıdır.
İnsan hakları, anayasa hukuku, hukuk-siyaset ilişkisi ve siyaset felsefesi gibi alanlarda çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayımlanan Arslan’ın ayrıca Anayasa Teorisi başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. »Haber Merkezi

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3üncü Kez Başkan Seçildi
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