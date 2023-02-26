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391 bin 175 Yozgatlı yaşıyor

İkamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il istatistiklerine göre, Ankara’da en çok Çorumlu, Yozgatlı ve Çankırılı, en az ise Yalovalı, Hakkarili ve Kırklarelili yaşıyor.

26 Şubat 2023 Pazar 02:35
391 bin 175 Yozgatlı yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak yayımlanan ikamet edilen ile göre nüfus kütüğüne kayıtlı olunan il istatistiklerine göre, Ankara’da yaşamasına rağmen kütüğü başka ile kayıtlı kişilerin illerinde sırasıyla en çok 435 bin 452 ile Çorum, 391 bin 175 kişi ile Yozgat, 259 bin 533 kişi ile Çankırı, 217 bin 355 kişi ile Kırşehir ve 214 bin 246 ile Kırıkkale yer aldı. En az ise bin 438 kişi ile Yalova, 3 bin 541 kişi ile Hakkari 4 bin 679 kişi ile Kırklareli, 4 bin 901 kişi ile Tekirdağ ve 4 bin 969 kişi ile Edirne olarak sıralandı.
ANKARA’DA 5 MİLYON 782 BİN 285 KİŞİ YAŞIYOR
TÜİK tarafından yayımlanır Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Ankara’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 34 bin 960 kişi artarak 5 milyon 782 bin 285 kişiye ulaştı.
BATMAN’DA YALNIZCA 3 YALOVALI YAŞIYOR
İstatistik tablosunda kütüğe kayıtlı olduğu ilden başka bir ilde yaşayan kişi sayısında en az sayı 3 olarak kayda geçti. Söz konusu sayı, Batman’da yaşayan 3 Yalova kütüklü olarak kayda geçti. »İHA

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