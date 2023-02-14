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350 depremzede misafir ediliyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 350 depremzede, Adalet Bakanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde ağırlanıyor.

14 Şubat 2023 Salı 02:00
350 depremzede misafir ediliyor

Depremin yaşandığı illerden getirilen afetzedeler, Adalet Bakanlığının Yozgat'taki Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirildi.
Merkezde depremzedelere psikolojik destek sağlanırken, çocuklar da oyun salonlarında depremin etkisini üzerinden atmaya çalışıyor.
Yozgat Cemil Çiçek Eğitim Merkezi Başkanı Mustafa Özden, depremin ilk anından itibaren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatlarıyla eğitim merkezini depremzedelerin barınması için açtıklarını söyledi.
Merkezde 350 depremzedeyi misafir ettiklerini belirten Özden, "Depremzedelerimizin yeme, içmeleri, barınmaları, giysi, ilaç ve diğer ihtiyaçları eğitim merkezimiz tarafından karşılanıyor. Bunun yanında travmaya maruz kalmış misafirlerimiz için de psikolojik destek programları hazırladık ve psikolog ve pedagoglarımız aracılığıyla bu destekleri de sağlıyoruz." dedi.
Psikolog Müzeyyen Afşar Erciyas ise depremzedelerle bireysel ve toplu görüşmeler yaptıklarını, zor zamanları birlikte aşmak için el ele vermek gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızla huzur görüşmeleri yapıyoruz. Çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Oyun oynayarak, onların tedirginliklerini, korkularını aşmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.
Malatya'dan gelen depremzede Aynur Özdemir de depremde oturdukları binanın hasar gördüğünü anlattı.
Ablasının adliyede çalıştığını onun vesilesiyle Yozgat'a geldiklerini aktaran Özdemir, "Buradaki ilgi çok güzel. Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.
Gaziantep'ten Yozgat'a gelen Şule Uysal ise şunları kaydetti:
"Depremin travması çok ağır. Yaşlı annem var, arabada bile kalamadık. Allah razı olsun bakanlığımız bizi buraya getirdi. Burada bile ben sallandığımı hissediyorum kaç gündür, etkileri çok ağır. Allah dışarıda olanlara yardım etsin. Allah, devletimize, bakanlığımıza da zeval vermesin. İnşallah burada psikolojimizi düzelteceğiz, evlatlarımızın psikolojisini düzelteceğiz."
Gaziantep Adliyesi çalışanlarından Bekir Aslaner de eğitim merkezinin sunduğu imkânlar sayesinde uzaktan çalıştıklarını, işlerin aksamaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktardı. »AA

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350 Depremzede Misafir Ediliyor
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