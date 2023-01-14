35 yıllık emanet

Başkan Ekinci’yi makamında ziyaret eden Nuriye teyze Başbuğ Alparslan Türkeş’in resminin işlendiği kilimi takdim etti.

35 yıl önce eski Belediye Başkanı Yılmaz Kılıçarslan’ın, Nuriye teyzeye hediyesi olan Başbuğ Alparslan Türkeş’in resminin işlendiği kilimin emaneti artık Başkan Ekinci’de.

Nuriye teyzeden 35 yıllık emaneti aldıklarını dile getiren Ekinci, “Belediyemizin eski başkanlarımızdan Sayın Yılmaz Kılıçarslan’ın Nuriye teyzemize hediyesi olan Başbuğ Alparslan Türkeş’in resminin işlendiği kilimin emaneti artık bizde. Nuriye teyzemize teşekkürlerimi iletiyor, uzun sağlıklı ömür diliyorum.” dedi. »Haber Merkezi