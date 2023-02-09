35 vatandaş yerleştirildi

65 vatandaşında gelebileceğini söyleyen İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, "Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonumuza depremden etkilenen 35 kardeşimizi yerleştirdik. 65 kişinin gelme durumu olacaktır. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz gerekli destekleri sağlamaktadırlar. Rehber öğretmenlerimiz gerekli psikolojik destekleri sunmaktadırlar. Öğretmenevimiz sıcak yemek hizmeti vermektedir. Bu kapsamda terlik, diş fırçası, eşofman, pijama takımı vb. ihtiyaç maddeleri yardımda bulunmak isteyenler pansiyonumuza bırakabilirler. Ülkemizin bu zorlu sürecinde duyarlı davranan okul müdürlerimize öğretmenlerimize ve fedakar halkımıza teşekkür ederiz. Gün birlik olma günü!" dedi. »Sema Nur Koçaker