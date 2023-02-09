Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.186,01
ALTIN
1.135,84
DOLAR
18,84
STERLİN
22,77
EURO
20,20

35 vatandaş yerleştirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen 35 vatandaşa Kadışehri ilçesinde bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonuna yerleştirildi.

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
35 vatandaş yerleştirildi

65 vatandaşında gelebileceğini söyleyen İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, "Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonumuza depremden etkilenen 35 kardeşimizi yerleştirdik. 65 kişinin gelme durumu olacaktır. Okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz gerekli destekleri sağlamaktadırlar. Rehber öğretmenlerimiz gerekli psikolojik destekleri sunmaktadırlar. Öğretmenevimiz sıcak yemek hizmeti vermektedir. Bu kapsamda terlik, diş fırçası, eşofman, pijama takımı vb. ihtiyaç maddeleri yardımda bulunmak isteyenler pansiyonumuza bırakabilirler. Ülkemizin bu zorlu sürecinde duyarlı davranan okul müdürlerimize öğretmenlerimize ve fedakar halkımıza teşekkür ederiz. Gün birlik olma günü!" dedi. »Sema Nur Koçaker 

Anahtar Kelimeler:
35 Vatandaş Yerleştirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize bebek
Mucize bebek
YOBÜ öğrencisi hayatını kaybetti
YOBÜ öğrencisi hayatını kaybetti
Partilerden destek
Partilerden destek
Sorgun ayakta..!
Sorgun ayakta..!
Başkanlardan teşekkür
Başkanlardan teşekkür
15 kişilik ekip yolda
15 kişilik ekip yolda
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim