35 kişiyi umreye gönderdi

Yozgat’ta eğitim başta olmak üzere birçok alanda hayır hizmetlerinde bulunan Yozgat ve İstanbul Kraft Torba fabrikaları yönetim kurulu başkanı Bilal Şahin, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nde eğitim ve öğretimlerine devam eden Hafız ve Hafize belgeleri bulunan öğrencilerini Umre vazifelerini yapmaları için kutsal topraklara gönderdi.

Umreye gidecek vatandaşlar için Bilal Şahin Külliyesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut, Bilal Şahin Cami Müezzin Kayyımı Ömer Kemal İbiş ve Bilal Şahin Cami Müezzin Kayyımı Mehmet Öksüz'ün okuduğu duaların ardından umre yolcuları yakınları ile vedalaşarak otobüsle Ankara Esenboğa Havalimanı'na hareket etti.

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, “Cenab-ı Allah’a en yakın olanlar hafızlardır. Rabbim sizleri davet etti. Bende aracıyım. Hafız ve Hafize kardeşlerimin umre ve bütün ihtiyaçlarını tarafımca karşılıyorum. İmkânlarım ölçüsünde mukaddes toprakları görmek isteyen hemşehrilerimi kafile kafile umreye gönderiyorum. Hafız ve Hafize kardeşlerimiz de kutsal topraklara gidecek. Kâbe’yi görmek isteyen kardeşlerimizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesinden mutluluk duyuyorum. Rabbim kardeşlerimizin umresini kabul etsin. Güle güle gidip gelsinler ”dedi. »Haber Merkezi