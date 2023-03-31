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3 milyon ödeme

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından üç nakdi sosyal destek programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine 3 milyon 320 bin lira ödeme yapıldı.

31 Mart 2023 Cuma 02:00
3 milyon ödeme

Mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine ödemelerin yapıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında Mart ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını kaydeden İl Müdürü Neşeli “Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz” dedi.

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini bildiren Neşeli, "Bu kapsamda, Mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra bu üç sosyal yardım programımız ile 3 milyon 320 bin lira ödeme yaptık" ifadesini kullandı. Selma Şahin

Son Güncelleme: 30.03.2023 15:02
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