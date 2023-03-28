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3 bin vatandaş istihdam edildi

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Hatay’da toplum yararına çalışma programı kapsamında İŞKUR üzerinden üç bin vatandaşın istihdam edildiğini söyledi.

28 Mart 2023 Salı 02:00
3 bin vatandaş istihdam edildi

Yaraları sarmak için devletin tüm imkânlarını sağladığını söyleyen Kaymakam Ali Açıkgöz, Hatay İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kılınç’tan tamamlanan Toplum Yararına Çalışma Programı hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Açıkgöz yaptığı açıklamada, “Depremin yaralarını sarmak için devletimiz, tüm imkânları seferber etmiş vaziyette. Gece gündüz demeden hafta sonları dahi çalışarak projemizin tamamlanmasını sağlayan Hatay İŞKUR İl Müdürümüz Sayın Abdullah Kılınç’a ve fedakâr personelimize emekleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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