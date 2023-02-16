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3 bin 312 tır yardım malzemesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin başlattığı ayni ve nakdi yardım kampanyaları çerçevesinde bölgeye 3 bin 312 tır yardım malzemesi sevk etti.

16 Şubat 2023 Perşembe 02:00
3 bin 312 tır yardım malzemesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için başlattığı ayni ve nakdi yardım kampanyaları devam ediyor.
AFAD koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında, 15 Şubat tarihi itibariyle, 3 bin 312 TIR ve 553 kamyon yardım malzemesi, 41 TIR çadır, 777 konteyner, 141 seyyar mutfak, 551 iş makinesi ve vinç deprem bölgesine ulaştırıldı. »Haber Merkezi

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3 Bin 312 Tır Yardım Malzemesi
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