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2’nci etaba geçildi

Boğazlıyan ilçesinde, yıllardır yapılmayan koku ve görüntü kirliliğine neden olan Taşkın Önleme Tahliye Kanalı’nın ilk etabı tamamlanarak 2’nci etaba geçildi. 

13 Ocak 2023 Cuma 02:00
2’nci etaba geçildi

Çalışmaların bu yılın sonunda tamamlanması planlandığını dile getiren belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Yıllardır yapılmayan, ihmal edilen koku ve görüntü kirliliğine neden olan olumsuzlukların ortadan kaldırılması yönünde yapılan çalışmaların neticesinde ilk etabı tamamlanan Taşkın Önleme Tahliye Kanalı’nın bin 300 metre uzunluğundaki 2. etabının yapımı gerçekleştirilecektir. Sağlıklı ve temiz çevrenin mücadelesini veriyor, bu yılsonuna kadar tamamlanmasını planlıyoruz.” dedi. »Haber Merkezi

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2nci Etaba Geçildi
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