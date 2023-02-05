29’uncu yıl dönümünde anıldı

Şehit Mustafa Üngör şehadetinin 29’uncu yıl dönümünde kabri başında rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Kaymakam Mustafa Turan, “Devletimizin ve milletimizin dünya durdukça ilelebet yaşayacağını bugün buradan tüm dünyaya duyuran, haykıran sizler alkışların en büyüğünü, sevgilerin en güzelini hak ediyorsunuz. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizi korumak için görev yapan tüm Mehmetçiklerimiz bu milletin hiçbir zaman esaret altında yaşamayacağını, bu devletin ilelebet payidar kalacağını, bu bayrağın hiç gönderlerden inmeyeceğini, ezanların da ilelebet susmayacağını gösteriyor." dedi.

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