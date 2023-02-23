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27 kişi yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Gediz dışında ülke genelinde yaşayan Gedizlilerin nüfusu 89 bin 301 olarak açıklandı.

23 Şubat 2023 Perşembe 02:00
27 kişi yaşıyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, Nüfusa kayıtlı ilçeye göre ikamet edilen İl verilerine göre Gediz nüfusuna kayıtlı olanların hangi illerde ikamet ettikleri hakkında yapılan çalışmada Gedizliler’in en yoğun olduğu il İzmir olurken Yozgat’ta ise 27 kişi yaşıyor.
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Gediz nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların Gediz dışında çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk 6 il sırasıyla İzmir 13 bin 88, Uşak 10 bin 41, Manisa 3 bin 801, İstanbul 3 bin 173, Bursa bin 336, Ankara bin 58 kişi oldu.
'DİĞER İLLERDE YAŞAYAN GEDİZLİLER ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU'
Adana: 55, Adıyaman: 5, Afyonkarahisar: 400, Ağrı: 38, Aksaray: 17, Amasya: 22, Ankara: bin 58 Antalya: 966, Ardahan: 7, Artvin: 7, Aydın: 716, Balıkesir: 537, Bartın: 21, Batman: 51, Bayburt: 17, Bilecik: 208, Bingöl: 19, Bitlis: 39, Bolu: 57, Burdur: 99, Bursa: bin 336, Çanakkale: 145, Çankırı: 34, Çorum: 40, Denizli: 613, Diyarbakır: 65, Düzce: 45, Edirne: 51, Elazığ: 41, Erzincan: 23, Erzurum: 57, Eskişehir: 826, Gaziantep: 83, Giresun: 17, Gümüşhane: 18, Hakkâri: 28, Hatay: 100, Iğdır: 11, Isparta: 147, İstanbul: 3173, İzmir: 13 bin 88, Kahramanmaraş: 27, Karabük: 34, Karaman: 28, Kars: 31, Kastamonu: 32, Kayseri: 71, Kilis: 10, Kırıkkale: 11, Kırklareli: 61, Kırşehir: 6, Kocaeli: 626, Konya: 208, Kütahya: 47 bin 968, Malatya: 37, Manisa: 3801, Mardin: 33, Mersin: 95, Muğla: 552, Muş: 21, Nevşehir: 21, Niğde: 11, Ordu: 19, Osmaniye: 16, Rize: 15, Sakarya: 237, Samsun: 60, Şanlıurfa: 74, Siirt: 16, Sinop: 10, Şırnak: 99, Sivas: 48, Tekirdağ: 430, Tokat: 22, Trabzon: 31, Tunceli: 19, Uşak: 10 bin 41, Van: 66, Yalova: 53, Yozgat: 27, Zonguldak: 54 »İHA

Son Güncelleme: 23.02.2023 11:23
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