24 saat hizmet veriyor

Kaymakam Açıkgöz yaptığı açıklamada; “Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: ‘Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini koruma hususunda bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.’ İşte bizi 700 km mesafeden buraya getiren bu hadisi şerifteki derin manadır. Rabbimize binlerce kez hamd olsun ki kardeşlerimizin yanındayız. Yozgatlılar ve Saraykentliler ne kadar cömert olduklarını bu aşevi çadırında 24 saat aralıksız hizmet vererek bir kez daha tüm Türkiye göstermiştir. Allah emeği geçen herkesten ayrı ayrı razı olsun.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖÇAL TEŞEKKÜR ETTİ

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, cumhuriyet tarihine geçen deprem felaketinde yapmış oldukları maddi ve manevi tüm desteklerden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

Başkan Öçal yaptığı açıklamada; “Değerli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız asrın felaketi olarak Cumhuriyet tarihimize geçen bu deprem felaketinde sizlerin yapmış olduğu maddi ve manevi tüm desteklerinizi Saraykent Belediyesi ve Saraykent Kaymakamlığı Koordinesinde deprem bölgelerine ulaştırdık. Bu süreçte İlçe Başkanımız Necmettin Kaya ve Ozan Belediye Başkanımız Mustafa İleri’de yardım çalışmalarında hep bizlerle birlikteydi bu sıkıntılı zamanlarda başta siz değerli Vatandaşlarımız olmak üzere yardım çalışmalarında sahada bulunan Belediye personelimize, Kaymakamlık personellerine, Ozan Belediyesi personellerine, Müftülük personellerine ve gönüllü olarak hizmet eden kardeşlerimize teşekkür ederiz.” dedi. »Selma Şahin