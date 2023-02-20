Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.026,83
ALTIN
1.117,32
DOLAR
18,89
STERLİN
22,73
EURO
20,16

230 depremzede misafir ediliyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 230 depremzede, Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi’nde ağırlanıyor.

20 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
230 depremzede misafir ediliyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla geçen yıl aralık ayında resmi açılış töreni yapılan Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi’ne depremin yaşandığı illerden getirilen afetzedeler yerleştirildi. Her türlü imkânın seferber edildiği merkezde, depremzedelere psikolojik destek sağlanırken çocuklar da oyun salonlarında depremin etkisini üzerlerinden atmaya çalışıyor.
TÜM KURUMLAR DESTEK OLUYOR
Depremin yaşandığı ilk günden itibaren dini ihtisas merkezini depremzedelerin konaklaması için açtıklarını söyleyen Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Günbey, “Şu anda dini ihtisas merkezimizde depremden etkilenen 230 kardeşimiz konaklamakta. Bunların 70’e yakını çocuk, geriye kalanı yetişkin hepsi aile olarak burada kalıyorlar. İhtiyaçlarımız noktasında Yozgat Belediyemize ayrıca teşekkür etmek istiyorum, yemek ihtiyacımıza yardımcı oluyorlar. Bütün kurumlarımız da bize destek olmak için katkılarını sağlıyor. Depremzedelerimize sosyal destek noktasında kurumumuzda bir revirimiz var. Orada Sağlık İl Müdürlüğünden gelen arkadaşlarımız depremzedelerimize poliklinik hizmeti sunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce de çocuklarımıza yönelik psikolojik destek sunuluyor.” dedi.
DEPREMZEDELERE PSİKOLOJİK DESTEK SUNULUYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Sümeyra Erol ise, “Depremin ilk günlerinde Hatay’da görev yaptık. Şu an da Yozgat’a gelen misafir ettiğimiz ailelerin çocuklarıyla çalışmalar yapıyoruz. Burada çocuklarımızı öncelikle yaş guruplarına göre ayırdık. Her gurubun kendi yaş dönemine göre farklı etkinlikler planladık. 
Çocuklarımıza duygu çalışmaları yaptık, kitap okuma saatleri yaptık. Normale dönüşle çocuklarımızın bu psikolojiden çıkmaları için psiko-destek amaçlı verebileceğimiz ne varsa bunlarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz.” şeklinde konuştu.
ÇOK MEMNUNUZ
Kahramanmaraş Afşin'den gelen depremzede Salim Kızılay ise kızının Yozgat'ta üniversitede okuduğunu belirterek, "Öğrencilerin ailelerini getiriyorlarmış. Bize de telefon ettiler, buraya geldik. Çok da memnunuz. Allah razı olsun." ifadelerine yer verdi. »İHA

Anahtar Kelimeler:
230 Depremzede Misafir Ediliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Duyarsız kalmadı!
Duyarsız kalmadı!
Konteyner kent kampanyası
Konteyner kent kampanyası
Herkesi duygulandırdı
Herkesi duygulandırdı
Polat bilgilendirdi
Polat bilgilendirdi
Türk Ocağında Çınarer dönemi
Türk Ocağında Çınarer dönemi
Nakilleri gerçekleştirildi
Nakilleri gerçekleştirildi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim