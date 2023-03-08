2022 yılını değerlendirdi

Düzenlenen toplantıya Vali Vekili Adnan Kayık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantı öncesi meclis başkanlığına 3 adet imar konulu önerge sunuldu. Önerilen önergeler meclis üyelerinin oyları ile imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi.

Meclis toplantısı öncesi İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz Özel İdare tarafından 2022 yılında yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

Yılmaz " Kırsal altyapı çalışmalarına 249 proje için 205 Milyon 127 bin lira, Proje ve üstyapı çalışmalarına 20 proje için 152 Milyon 120 bin lira, İl Özel İdare tarafından hazırlanıp hibeye layık görülen projelere 7 proje için 15 Milyon 935 bin lira aktarılırken toplamda 268 proje için 373 milyon 182 bin lira harcama yapıldığını söyledi.

Meclis üyelerine bilgilendirme yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz yaptığı açıklamada; “Ülkemizin geçirmiş olduğu depremin ilk gününden beri sayın valimizi Ziya Polat ve Yozgat‘ımızın bütün kurumları ile birlikte Sayın İçişleri bakanımız, Cumhurbaşkanımız bizi görevlendirdi. Belediyelerimizin sivil toplum örgütlerimiz, kaymakamlarımızın ve hepinizin verdiği desteklerle bizler orada kendimizi güçlü hissettik. Sizin verdiğiniz destekler de Hatay’ın Hassa ilçesini imal etmeye çalıştık. Allah yüzümüze baktı gittiğimiz ilk günden beri öncelikle içme suyu ve altyapıyı hallettik şehri yaşanabilir bir hale getirdik çok şükür sizlerde gelip gördünüz oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalıştık depremde şehit olan bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum yine orada yaralı olarak hayatına devam eden kardeşlerimize acil şifa diliyorum orada yaşayan bütün kardeşlerimize 11 ilde yaşayan kardeşlerimize Rabbim kalplerine genişlik versin çok ağır bir deprem yani hakikaten oraya geldiğiniz zaman özellikle Hatay Hassa’ya geldiğiniz zaman insanı psikoloji kaldırmıyor sonuçta orada yaşayan coğrafyada kader olarak kaderi orada yazılan kardeşlerimize de hakikaten Rabbim kabirde genişlik versin. Arkadaşlarımızla birlikte bina sağlam içine girin yaşayın bir şey olmaz diyor biz de duruyoruz bizler bir yurtta kalıyoruz arkadaşımıza birlikte ama onları evlere yurtlara sokamıyoruz çünkü bunu yaşayan bilir Allah yardımcıları olsun ama devletimiz güçlü hepinizin verdiği destekle bir daha söylüyorum kendimizi güçlü hissettik ve bu verilen bütün destek içinde Sayın Valimiz Ziya Polat kendisi gelemedi beni gönderdi hepinize ayrı ayrı teşekkür etti. Deprem bölgesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yılmaz, “Yozgat’a yapılan hizmetleri şu şekilde sıraladı; “ 7,4 Kilometre Sıcak Asfalt, 22,8 Kilometre Sıkıştırılmış Beton Yol, 24,5 kilometre 1. Kat Asfalt, 142,8 Kilometre 2. Kat Asfalt, 2.001 Kilometre Yama, Reglaj stabilize ve köy alt üst yapı çalışmalarında 4. 564 Kilometre Greyderli bakım, 1.204 Kilometre Malzemeli Bakım ve 3 adet kutu menfez çalışması yapıldı. 169.910 Metre Kare Kilitli Parke, 34.285 Metre bordür. Karla mücadele çalışmalarında 558 Köyde 8906 Kilometre yol açıldı. Kanalizasyon çalışmaların kapmasında 12 Adet proje hayata geçti. İçme suyu çalışmalarında 88 adet proje ve 44 adet elektrik ve motopomp çalışması yapıldı. Program harici içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarında 800 adet yenileme işlemi gerçekleştirildi. 10 adet tarımsal sulama projesi çalışması yapıldı. Kilitli Parke-Bordür ve Hazır Beton Tesisi. Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası. Sağlık Hizmetleri projesiyle 1 Adet ASM-TSM Hizmet binası yapımı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Hizmetleri kapmasında 3 Adet anaokulu, 4 adet ilköğretim, 4 adet Ortaokul, 2 adet Lise, 1 adet spor salonu, 1 adet bilim sanat, 1 adet Halk Eğitim, 1 adet kütüphane ve 1 adet özel eğitim binaları hizmete kazandırıldı.” ifadelerini kullandı.

Vali Vekili Adnan Kayık ise, “2022 yılı faaliyet raporunu hep birlikte görseller eşliğinde gördük. Bu güzel yatırımların ilimiz dolayısıyla ülkemize inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bunlar Atatürk’ün bizlere edilen hediye muhasır medeniyet seviyesine ulaşmanın birer tuğla taşlarıdır. Bu tuğla taşlarında emeği geçen sizlerin de şahsında mühendisinden, işçisine, bekçisine, şoförüne kadar herkese teşekkür ediyorum. Üzerimde ki sayın valimiz Ziya Polat’ın selamını sizlere iletiyorum.” diye konuştu »Sema Nur Koçaker/ Alpaslan Demir