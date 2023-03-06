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200 koli hazırlandı

AK Parti Kadın Kolları Yozgat İl Başkanı Erva Kevser Yurtlu Merkez Üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Yozgat İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak tüm il, ilçe ve mahalle teşkilat mensupları ile birlikte 200 adet koli hazırladıklarını söyledi.

06 Mart 2023 Pazartesi 02:00
200 koli hazırlandı

Başkan Yurtlu, Maalesef 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen, tüm Türkiye’yi derinden sarsan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri yaşadık dedi.
Yurtlu yaptığı açıklamada; “Yaşanan depremler sonrası teşkilat olarak ilk günden itibaren depremin yaşandığı illerde seferber oldu. Depremden etkilenen vatandaşlarımızı çadırkent ve konteyner kentlerimizde ziyaret ederek onları yalnız bırakmadık. İllerimize gelen depremzedelerimizi de kaldıkları yerlerde ziyaret ederek destek olduk. Bugün burada 22 Şubat’ta Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımız tarafından başlatılan ve 70 ilimizin de katılımıyla desteklenen “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun Mutfak Seti” kampanyası için toplandık. Kampanya kapsamında. Yozgat İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak tüm il, ilçe ve mahalle teşkilat mensuplarımızın da destekleriyle 200 adet koli hazırladık. Bugün Hatay Hassa’ya 15 kişilik ekiple birlikte giderek kardeşlerimizi ziyaret ederek teslim edeceğiz. İlk günden bu yana depremzedelerimizi yalnız bırakmayan ve kampanyamıza destek veren öncelikle İl Başkanımız Yusuf Başer e, Gençlik Kolları Başkanımız Yaşar Taşdemir e, Merkez İlçe Başkanımız Ahmet Gökhan’a, Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse ye ve herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.03.2023 09:13
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