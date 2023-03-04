20 kişilik adli destek ekibi

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde adli hizmetlere destek amacıyla ekip oluşturuldu.

Bu kapsamda başsavcı vekili, cumhuriyet savcısı, bilirkişi, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, memur, bilgi işlem teknisyeninden oluşan 20 kişilik ekip yola çıktı.

Gönüllülük esasına göre bölgeye giden savcı ve diğer adliye personeli, ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerinin yanı sıra ceza soruşturmaları ve hukuk davaları için enkazlardan delil toplama sürecinde görev alacak. »Haber Merkezi

