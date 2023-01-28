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20 kişi tutuklandı

Yozgat merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 41 şüpheliden 20'si tutuklandı.

28 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
20 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Yozgat merkezli, Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale'de "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlar ile uyuşturucu madde kullananlara" yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. "Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan mahkemeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Ocak'ta Yozgat merkezli 4 ilde düzenlenen özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 109 fişek ele geçirilmişti. »AA

Son Güncelleme: 27.01.2023 17:59
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