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2 bin kişilik iftar

Sarıkaya Belediyesi deprem bölgesinde 2 bin kişiye iftar ve sahur verirken, İlçede de yaklaşık 60 depremzedelerin evlerine iftar yemeği dağıtıyor.

28 Mart 2023 Salı 14:27
2 bin kişilik iftar

Sarıkaya Belediyesi Depremzedeleri Ramazan ayında da yalnız bırakmadı.

Sarıkaya Belediyesi ekipleri Hatay’ın Hassa ilçesinde kurdukları aş evi çadırını Ramazan ayında iftar ve sahurda da kullanmaya devam ediyor. Her iftarda ve sahurda yaklaşık 2 bin kişiye iftar ve sahur veren Sarıkaya Belediyesi, depremin yaralarını birlikte saracağız mesajını veriyor.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sarıkaya Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, “Ramazan ayı boyunca depremzedelere İftar ve sahur yemeği vereceğiz. Vereceğimiz yemeğin maliyeti ise 20 bin lira. Zekâtını ve hayırlarını bu yoldan kullanmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızı deprem bölgesinde iftar vermeye davet ediyoruz. Çağrısında bulundu. Bu çağrıya kulak veren birçok hayırsever Sarıkayalının yanında STK’lar ve Derneklerde oldu. Başkan Açıkel yardım yapan vatandaşları da yine sosyal medya hesabında paylaşıp vatandaşları onure ediyor. Sarıkaya Halkı yardımda yarışırken gönülleri feth ediyor. Biz deprem bölgesinde günlük 2 bin depremzede kardeşimize iftar ve sahur yemeği veriyoruz. Sarıkayalı hayırsever vatandaşlarımız adeta yarışa girmiş durumda zekâtlarını deprem bölgesindeki depremzede kardeşlerine hayır olarak kullanmak istiyorlar. Bizde bu isteklerini yerine getirip verdikleri hayırları iftar ve sahur yemeğine dönüştürerek kullanıyoruz. Allah Hayırsever vatandaşlarımızın hayırlarını kabul etsin. Ramazan ayı 11 ayın sultanı ve paylaşma ayıdır. Vatandaşlarımız da bu konunun bilincinde. Sarıkaya Belediyesi depremden etkilenip ilçemize gelen ve burada evlere yerleşen depremzedelere de iftar yemeği veriyor. Sarıkaya belediyesi Evde bakım aracını aş dağıtım aracına dönüştürerek 60 belirlenmiş haneye İftar yemeği dağıtıyor. Sarıkaya Kaymakamlığında da kaydı olan yaklaşık 60 aileye evlerine iftar yemeği dağıtıyoruz. Depremden etkilenip ilçemize sığınan vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımda da bulunuyoruz. Sosyal marketimiz sürekli açık yardıma muhtaç Sarıkayalı vatandaşlarımızın yanı sıra depremzedeler de hizmet veriyor.” dedi. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 28.03.2023 14:33
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