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19’uncu tır yola çıktı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere Aydıncık ilçesinden odun yüklü 19’uncu tır yola çıktı.

19 Şubat 2023 Pazar 02:46
19’uncu tır yola çıktı

Aydıncık Belediyesi tarafından yapılan anonslarla deprem bölgesine yakacak odun yardım kampanyası devam ediyor.
Gönüllüler, kaymakamlık, belediye, polis, jandarma el ele vererek, deprem bölgesinde ısınma ihtiyacının karşılanması için seferber oldu.
Toplanan yakacak odunlar tırlara yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere 19’uncu tır yola çıktı.
Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, depremin yaşandığı ilk günden itibaren kaymakamlık ile koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Bundan önce 18 yardım tırımız deprem bölgesine gönderdik. Kış mevsimi yaşadığımız şu günde depremzedelerimizin en büyük sıkıntısı ısınma. Bizlerde bu konuda duyarsız kalmadık. Belediyemiz tarafından anons verdirdik. Vatandaşlarımızda yardım çağrılarımıza kayıtsız kalmayarak yakacak odunlarını deprem bölgesi için getirdi. Bugün 19’uncu tırımızı deprem bölgesine gönderdik. Hepsinden Allah razı olsun. Çok kısa sürede tonlarca odunu elbirliği ile hazır hale getirdik. 19’uncu yardım tırımızı odun yüklenerek yola çıkartıyoruz. Ayrıca soba ihtiyacı bulunmaktadır soba yardımında bulunacak vatandaşlarımıza duyurulur.” dedi. »Haber Merkezi

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19uncu Tır Yola çıktı
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