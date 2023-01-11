177’nci yıl dönüm

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Metin Türker, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Yücel Güney, Üniversite Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Yavuz Gürbüz, Yozgat Tarım Orman Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, fakülte dekanları, daire müdürleri, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Yozgat Türk Müziği Meşk Topluluğu tarafından verilen müzik dinletisi ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını Ziraat Fakültesi öğrencileri adına Emre Uygun ve Ziraat Fakültesi Uluslararası öğrencileri adına Mohammed Allilo yaptı.

Uygun konuşmasında Ziraat Mühendisliği mesleğinin insanlık için en önemli olan gıda temini ve çevre koruma gibi önemli vazifeleri yerine getiren meslek olduğuna vurgu yaptı.

Allilo, konuşmasında Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğrenim görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek fakülte bünyesinde uluslararası öğrencilere verilen değerden bahsetti.

Tarımsal Yükseköğretimin 177. yıldönümünü kutlayan Üniversite Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz, Türkiye’de 177 yıl önce tohumları atılan tarımsal yükseköğretimin tarihsel geçmişi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Ziraat Fakültesi olarak ülkenin tarımsal anlamdaki ihtiyaçlarının ve sorunlarının çözümü noktasında kendilerini sorumlu hissettiklerini dile getiren Prof. Dr. Gürbüz, “Ziraat Fakültelerinde yapılan tarımsal eğitimle doğru ve çağdaş eğitim ile çevresel risklerin neler olduğu ve bütün bu risklere rağmen insanlık için nasıl, ne zaman, nerede ve niçin üretim yapılacağının doğru olarak belirleyerek bu imkan sağlanabilir. Ziraat eğitimi alan Ziraat Mühendisleri, bitkisel ve hayvansal üretimin etkileşimini en iyi analiz eden ve buna göre stratejiler belirleyerek çevre ve iklimin zarar görmesini engelleyen ve ekonomik, güvenli gıda temin eden önemli bir meslek grubudur. Şunu iyi bilmemiz gerekir ki mesleğimiz peygamber mesleği, yaptığımız faaliyet insanın sağlıklı yaşamasına direk etki eden faaliyetler. Biz Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak teorik ve uygulamaya hakim, çağdaş bilim ve teknolojide söz sahibi, vatan sevgisi ve Anadolu’nun değerlerine ve irfanına kıymet veren ziraat mühendisleri yetiştirme hususunda kararlıyız. Allah’ın izniyle de başaracağız” ifadelerini kullandı.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz konuşmasının devamında Ziraat Fakültesi olarak tarım ve hayvancılık özelinde bölge ve ilde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

“ÖNEMLİ BİR KAZANIM”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin köklü geçmişiyle Yozgat tarım ve hayvancılığı başta olmak üzere bölge ve ülkesine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Eğitim öğretim süreçleri başta olmak üzere geleceğin ziraat mühendislerinin yetiştirilmesi ve bölge çitçilerine farkındalık oluşturması adına tarım ve hayvancılık bölgesinde Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bulunmasının önemli bir kazanım olduğunun altını çizdi.

Karadağ konuşmasının devamında şunları söyledi: “Ziraat fakülteleri bir taraftan üniversitelerin temel düsturu olan eğitim öğretim süreçlerini yöneterek geleceğin ziraat mühendislerini yetiştirirken diğer taraftan da ziraata yönelik her alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yaparak bir farkındalık oluşturmaktadırlar. Bilgi ve ar-ge çalışmalarıyla bilgiyi sahaya yansıtarak bölgenin tarım süreçlerinin yönetilmesinde ciddi bir farkındalık oluşturmaktalar. Esasında fakülteler kendi işlevi içerisinde hem bölgesine hem bölge insanına kendi alanları itibariyle farkındalık katabiliyorsa, sahadaki süreçleri daha sağlıklı ve verimli yönetilmesi hususunda katkı sunabiliyorsa işlerliğini yerine getiriyor demektir. Bölgesine bu temelde önemli çalışmalar katan Üniversitemiz Ziraat Fakültesi bu görevini layıkıyla yerine getiriyor. Ziraat Fakültemiz bölgemiz çiftçilerini bilgilendirme, eğitme ve tarımsal faaliyetler ile ilgili onları bilinçlendirme noktasında önemli görevler ifa etmekte. O açıdan da bölgemizin tarım ve hayvancılığına ilişkin verim ve kalitenin artırılmasında çok önemli katkılar sunduğu bilerek emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Karadağ, tarımsal açmaz ve gıda arzına yönelik sıkıntıları geçen pandemi süreçlerinde yaşayarak müşaade ettiklerini dile getirerek tarımda eğitimin öğretim süreçlerinin bilinçli, verimli ve modern yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

TÜRKER BİLGİLENDİRDİ

Açılış konuşmalarının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Metin Türker Türkiye Tarımındaki Gelişmeler ve AR-Ge Çalışmaları konulu sunum yaptı.

Dr. Türker sunumunda gıdanın milli güvenlik meselesi haline geldiğini 10 milyarı aşan dünya nüfusunu ve geleceği besleyebilmek için üretimin yüzde 65 artması gerekliliğine dikkat çekti.

Dünya ölçeğinde 39 ülkede gıda krizinin 80 ülkede ise su krizlerinin yaşandığına dile getiren Dr. Türker iklim değişikliğinin gıda rezervinde meydana getirdiği azalma ve sonuçları hakkında bilgiler verdi.

Dr. Türker, TAGEM bünyesinde yürütülen projeler, destekler, Ar-Ge destek programları ve işbirlikleri konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Sunumun ardından Ziraat Fakültesi ailesine yeni katılan öğretim üyelerine cübbe giydirme, TÜBİTAK kapsamında devam eden projelerin yürütücülerine belge takdimi, Bozok Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi editörüne belge takdimi, Öğrenci Başarı Ödüllerinin takdimi, Ziraat Fakültesine katkıda bulunan TUAM işçilerinin ödüllerinin takdimi yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Dr. Metin Türker’e katkılarından dolay plaket ve teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Karadağ, Üniversite ve Ziraat Fakültesi özelinde sağladığı katkılar adına Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin’e plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. »Haber Merkezi