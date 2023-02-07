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171 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat’ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından 171 köy yolu ulaşıma kapandı.

07 Şubat 2023 Salı 11:13
171 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat merkez ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre yoğun kar yağışının ardından 171 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan Yozgat Belediyesi ekipleri de kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İHA

Son Güncelleme: 07.02.2023 11:16
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