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15 köy yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta kar ve tipi dolayısıyla 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

15 Mart 2023 Çarşamba 02:00
15 köy yolu ulaşıma kapandı

Kentte dün yağan kar ve tipi nedeniyle Sorgun ilçesinde 7, Çekerek ilçesinde de 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ulaşım sağlanamayan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
İl merkezinde ise Yozgat Belediyesi ekiplerince yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlatıldı.
Kent sakinlerinden Mehmet Göloğlu, mevsimin kurak geçtiğini belirterek kar yağışına sevindiklerini söyledi. »AA

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15 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
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